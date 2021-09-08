В Воронеже закупили редкий препарат для пациентки с муковисцидозом

Воронежские власти закупили редкий препарат - генный корректор - для пациентки с муковисцидозом. Напомним, Арина Крятова стала получать инновационное лечение первой в регионе.

Как уже рассказывала "РГ", решение о том, что генный корректор для Арины должны приобретать на областные средства, было вынесено в июле. Оно было обращено к немедленному исполнению, так как прерывать курс лечения нельзя. Чиновники просили отсрочку до середины октября, ссылаясь на то, что провести все процедуры по организации закупки быстрее невозможно. К счастью, процесс все же удалось ускорить, и 2 сентября девушку известили о том, что препараты готовы к выдаче.

- Два месяца ожидания дались мне непросто из-за ухудшения самочувствия. Приходилось обращаться за помощью в разные инстанции. Благодаря СМИ дело приобрело широкий резонанс. Меня переполняет признательность всем неравнодушным людям, которые способствовали закупке препарата, поддержали меня словом или делом, - подчеркнула Арина. - Я безмерно благодарна юристу и своему доверенному лицу Марии Лазутиной. Она выигрывает суды в интересах пациентов с муковисцидозом по всей России и связывает всех участников закупки: чиновников торопит, а нас успокаивает и настраивает на позитив.

Найти необходимую сумму - а она весьма немаленькая - удалось при участии губернатора Воронежской области Александра Гусева. Лекарство закупили на семь месяцев и планируют выдавать порциями. Сейчас девушка получила половину.

- Мое исполнительное дело оказалось в надежных руках замечательного пристава Ольги Бережной, - отметила Арина Крятова. - Под ее контролем остается как выдача препарата, так и его дальнейшая закупка. Очень хочется надеяться, что для тяжелобольных людей возможность получать жизненно важные препараты станет нормой без судов и долгих проволочек!