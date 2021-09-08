В воронежском микрорайоне Шилово путь в школу перекрыла дорога

Утро в воронежском микрорайоне Шилово, похоже, кошмар для инспектора ДПС. По проезжей части стайками и поодиночке бегут и бредут дети с рюкзаками и ранцами. Их цель - большая красивая школа за дорогой. Среди машин плывут и мамы с колясками - за школой детский сад. Люди лавируют между выезжающими из дворов автомобилей - это родители школяров спешат на работу. Самые нетерпеливые бибикают, но поделать ничего не могут: на перекрестке забыли устроить "зебры", поставить знаки (а заодно и фонари), поэтому движение здесь регулируется не ПДД, а, так сказать, "общественным договором", где пешеход всегда прав. А вся ответственность - на водителе.

Путь к большой и красивой школе и из нее проходит через оживленную и необустроенную дорогу. Фото: Сергей Иванов

- Знаете, я тоже мама и каждый день под бамперами машин вожу ребенка в эту школу. Но когда я за рулем, мне этих детей задавить хочется, настолько они опасно бегают, - признается Юлия Макарова, крепко держа за руку первоклассника Артема. В этом году в 103-й школе 10 первых классов и 10 вторых. Артем учится в первом "И".

До нынешнего лета микрорайон Шилово на юго-западной окраине Воронежа рос себе да хорошел. Домостроительный комбинат целыми кварталами строит бюджетные многоэтажки, где дают жилье переселенцам из аварийных домов и сиротам. Квартиры здесь недороги, а места хорошие: лес, поля, неподалеку озеро. Летом городские власти благоустроили еще и дороги. Вместо разбитого узенького шоссе, связывающего Шилово с центром города, проложили четырехполосную магистраль с разворотными петлями. В глубине кварталов появилось несколько километров асфальтированных выездов и проездов. А то у каждого дома столько машин, сколько раньше было во всем городе. Одну из новых дорог проложили на месте пешеходной, соединявшей полдюжины многоэтажек со школой N 103, детским садом и поликлиникой. Однако оборудовать пешеходные переходы, установить знаки и фонари при этом позабыли.

В двух местах поток детей, спешащих по утрам в школу, а днем из нее, пролегает по оживленной проезжей части. И надеяться им приходится только на реакцию, сознательность и добрый нрав водителей. А сочетаются они не всегда. Мама второклассника Светлана Романова сняла бегающих среди машин детей на видео и разослала его по городским пабликам, депутатам и редакциям. Тем более что дорога в Шилово - самая острая, но не единственная проблема микрорайона.

И это, видимо, подействовало. Пока я разговаривал с жителями, к злосчастному перекрестку подъехала машина ДПС с включенной мигалкой. Из нее вылезли двое офицеров и стали разглядывать броуновское движение на дороге. С другого тротуара на него смотрели двое мужчин чиновного вида. Один давал какие-то указания, другой записывал.

- Вот здесь проложим тротуар. Постараемся в этом году, - пообещал "РГ" Андрей Ларичев из городской дирекции дорожного хозяйства. - И переходы сделаем.

- Как минимум четыре, - уточнил майор в тужурке ГИБДД.

И оба ведомства дружно обвинили застройщика - благо его представитель отсутствовал. На вопрос, согласовывался ли проект благоустройства с городскими властями и полицией, никто ответить не смог. В мэрии также не стали уточнять, чьи именно огрехи они собираются исправлять, но пообещали привести дорогу в безопасный вид.

Хотя следы наплевательского отношения муниципальных властей и строителей к покупателям их квартир видны в Шилово повсюду. Тут нет ни кинотеатров, ни кафе, ни торговых центров. Почты и той нет. Но самое, наверное, больное - это передвижение по микрорайону. Очень опасное место - детская площадка. Дети бегают от нее к школе и обратно через большую парковку. А та, водители знают, пострашнее обычной дороги будет. Несколько лет люди взбирались к подъездам по скользкому глиняному склону. После многочисленных жалоб застройщик проложил дорожку из бетонных плит - но, похоже, самых узких, что нашлись. На таком "тротуаре" сложно разойтись двум пешеходам, мама с коляской занимает его целиком.

Про детскую поликлинику и говорить не хочется. Она построена за полем, на котором со временем вырастут новые дома. Идти к ней надо километр по обочине шоссе, где вечно дует сильный ветер. В самом конце - лестница с пандусом из двух швеллеров, не совпадающих по колее с коляской. Выбор у мам непростой: либо идти обратно и в обход (крюк еще метров 600), либо рискнуть и попытаться спуститься к поликлинике по протоптанной рядом с лестницей тропе...

И все эти неурядицы, считают местные жители, по вине муниципальных властей, которые не контролируют работу застройщиков.