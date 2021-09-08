Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске

Пятый этаж дома, пострадавшего от взрыва бытового глаза в подмосковном Ногинске, может обрушиться тоже. Об этом жителям сообщил губернатор области Андрей Воробьев, который приехал на место взрыва.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения дома разобрать завалы быстро не получается. По словам губернатора, нужно ждать приезда специальной техники. Если после этого специалисты примут решение, что дом можно восстановить, работы начнутся сразу же. "Восстановление в среднем занимает 6-8 месяцев", - уточнил Воробьев. Тем, кому некуда будет уехать, власти помогут с поиском временного жилья.