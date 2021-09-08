Жилье для сирот в Ярославле признали аварийным

Проблемная новостройка в поселке Борисоглебском Ярославской области, в которую в 2015 году поселили детей-сирот, признана аварийной. А значит, появилась возможность ее расселить, сообщили в правительстве региона.

"РГ" рассказала об отвратительном качестве нового жилья для сирот еще в 2019-м. За четыре года с момента постройки этот двухэтажный 12-квартирный дом на улице Юбилейной, 25, уже напоминал развалюху: полы там сгнили, стены заплесневели и покрылись трещинами, потолки протекли, напольная плитка в ванных заходила ходуном, потому что оказалась не приклеена.

- Сняли линолеум, а там гниль одна, - изумлялась тогда хозяйка одной из квартир Алена Гуреева. - Лежит тонкая доска - что-то вроде плоского шифера, потом деревянные доски и тряпка какая-то. Верх весь раскрошился, а доски сгнили так, что мы собирали гнилушки веником в совок.

Семья ее соседки Ольги Крайновой зимой страдала от холода: стена промерзала на 10 сантиметров от пола - на ней просто была наледь. Пришлось запенивать и щели за плинтусами, и прорехи в оконных проемах, из которых постоянно текло. Вентиляцию в ванной молодая семья тоже делала сама, потому что строители ее почему-то не предусмотрели.

Однако, несмотря на удручающее состояние новостройки, добиться решения своих проблем жильцы не могли очень долго. В опеке им заявили, что отношения к дому не имеют, потому что квартиры выдавали не они. Районная администрация, принявшая дом в эксплуатацию, бездействовала, застройщик из поля зрения пропал, а в областном департаменте имущественных и земельных отношений, который был заказчиком этого дома для детей-сирот, либо кормили обещаниями, либо просто не отвечали на звонки. Лишь один раз после обращения в департамент в дом приехали ремонтники и "что-то немножко подшпаклевали". Обращались молодые люди и к депутатам, и в прокуратуру, которая выходила в суд с иском к застройщику. Но ускорение решению проблемы придали, как теперь водится, соцсети. Размещенными там фотографиями гнилых полов и заплесневелых стен заинтересовались органы СК РФ, возбудившие в итоге уголовное дело по статье "Халатность".

По информации правительства Ярославской области, в конце 2020 года независимая экспертная организация провела инженерное обследование технического состояния основных несущих конструкций жилого дома. В результате объект был признан непригодным для проживания. На основании этого заключения межведомственная комиссия вынесла решение о признании многоквартирного дома аварийным. Правительство области выпустило соответствующее постановление.

Поскольку все квартиры в гнилой новостройке находятся в собственности области, региональный департамент имущественных и земельных отношений подал в Арбитражный суд иск о взыскании ущерба с компании-застройщика, которая больше ничего уже не строит.

Комментарий

Дмитрий Миронов, губернатор Ярославской области:

- К сожалению, с подобными историями сталкиваемся нередко. Люди не должны быть заложниками обстоятельств, сложившихся из-за недобросовестности застройщиков, а виновных необходимо привлекать к ответственности. Для решения проблемы в поселке Борисоглебском двигались одновременно в нескольких направлениях. Две семьи из пяти, относящиеся к категории детей-сирот, в ближайшие дни переедут в новые квартиры в поселке Заволжье Ярославского муниципального района. Оставшиеся семьи будут получать ежемесячную компенсацию за наем жилья до момента предоставления им других благоустроенных квартир. Для этого необходимо обратиться в органы опеки по месту жительства.