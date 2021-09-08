Жителей поселка под Владимиром отрезали от социальных объектов

Железная дорога делит поселок Новки Камешковского района Владимирской области на две практически равные части. Но в одной половине есть социальные и культурные объекты, магазины и прочие нужные учреждения и организации, а во второй нет ничего, кроме жилых домов, обитатели которых в случае необходимости пешком идут через рельсы на северную сторону поселка или едут туда же через райцентр Камешково в объезд.

Без переезда

- Наш поселок образован давно, когда станция Новки стала узловой. Железная дорога создала здесь очень хорошую инфраструктуру, - вводит в курс дела жительница южной стороны поселка Новки Ольга Протасова. - Здесь работали магазины, бани, детские сады, школа, даже акушерский пункт и кабинет ЛФК. Через железную дорогу был автомобильный и пешеходный переезд, поэтому поселок рос и развивался в обе стороны. А потом, в 1990-е, переезд почему-то закрыли, и нам теперь с одной стороны поселка на другую приходится ездить через город Камешково на машинах. А дорога до райцентра с нашей стороны плохая, и, когда закрыли переезд, естественно, никто сюда не стал ездить. Сначала закрыл двери промтоварный магазин, потом дом быта, затем - продовольственный магазин. Сейчас на нашей территории 10 улиц, но у нас нет ни одного социально-культурного объекта вообще. Даже хлеба негде купить.

Поселковая школа тоже расположена на "севере". То есть новковские "южане" и до нее вынуждены добираться либо в объезд через Камешково, либо через пути. Сейчас, по словам главы муниципального образования Брызгаловское Дмитрия Соловьева, этот пешеходный переход через рельсы благоустроен, железнодорожники "положили тропинку в асфальте, которой в поселке добивались полтора года", возле нее установлены фонари. Но градус тревоги местных жителей за детей это не снизило.

- У нас года четыре назад поезд сбил 18-летнего парня. После этого нам сделали переход, чтобы люди не шли вдоль железнодорожных путей, а подходили к нему сразу с улицы, оборудовали накопительный карман. Но ведь у нас ходят скоростные поезда. Перед обедом, например, две "Ласточки" встречаются в Новках, и запрещающий сигнал светофора горит полчаса. Думаете, ребенок будет ждать эти полчаса, когда загорится разрешающий сигнал? - задает логичный вопрос местный активист Александр Мусатов.

По мнению поселян, идеальное решение проблемы - строительство разноуровневого переезда через пути. И такой инфраструктурный объект в генплане сельского поселения когда-то значился. Но сейчас его нет даже в градостроительном документе. Со слов Дмитрия Соловьева, железнодорожники как-то присылали в район ответ, что готовы сделать такой переезд, но не за свои средства. Но ни у района, ни у области таких денег тоже нет.

Даже такси в два раза дороже

Можно было бы возить детей на школьном автобусе через Камешково, хотя это и недешево, и неудобно, но автодорога с южной стороны железнодорожных путей, по словам жителей Новков, настолько плохая, что пять километров транспорт преодолевает минут за 30-35.

- Если такси из Камешково до северной стороны поселка Новки стоит 120 рублей, то за поездку по нашей стороне за то же примерно расстояние таксисты берут в два раза больше - из-за плохого качества дороги, - рассказывает Ольга Протасова. - У одного из жителей поселка как-то случился микроинсульт. Его бы прокапать сразу, и все бы обошлось. Но пока его везли на скорой по этой дороге в Камешково, растрясли так, что у него руки и ноги перестали работать. Сейчас инвалид. И таких ситуаций немало.

"Сейчас на нашей территории 10 улиц и нет ни магазинов, ни банков, ни детских садов, ни школ. Даже хлеба негде купить"

По признанию жителей, кое-какие работы на дороге периодически проводятся, но все улучшения держатся недолго, поскольку местность болотистая, то есть дорогу надо не ремонтировать, а строить. Усугубила ситуацию техногенная авария, произошедшая 16 ноября 2020 года на станции Новки-1, когда с рельсов сошли 33 цистерны с мазутом. Большегрузы, участвовавшие в ликвидации аварии и вывозе загрязненного грунта со станции, по мнению жителей, разбили дорогу окончательно. Причем настолько, что люди пожаловались на Прямую линию президента, проходившую 30 июня. Впрочем, жаловались они на дорожную ситуацию и до этого.

- Мы обращаемся во все инстанции, а нам ответы из районной администрации шлют, что у нас все хорошо, - горько смеется Ольга Протасова.

То ли есть ремонт, то ли нет

Примечательно, что глава администрации Камешковского района в своем очень, видимо, плотном рабочем графике времени на разговор с корреспондентом "РГ" не нашел и несколько раз сослался на занятость, а на вопросы в мессенджере не ответил. Но глава Брызгаловского поселения Дмитрий Соловьев заявил, что железнодорожники все свои обязательства по восстановлению дороги выполнили, а ремонт оставшегося проблемного участка, который находится на балансе МУ "УЖКХ города Камешково" (всего у дороги два собственника - город Камешково и ГБУ "Владупрадор"), будет сделан до конца сентября.

- Дорога уже наполовину была сделана к моменту проведения прямой линии. Процедуры по определению подрядчиков, заключению контрактов небыстрые. Но осталось совсем чуть-чуть, - заверил глава поселения.

Впрочем, судя по ответу, присланному Александру Мусатову главой администрации Камешковского района Анатолием Курганским (документ датирован 27 августа), жители должны возрадоваться уже сейчас, не дожидаясь конца сентября: "...автомобильная дорога Камешково - Новки с дорожным покрытием переходного типа (щебень) относится к автомобильным дорогам V технической категории. В соответствии с основными показателями транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог указанная автомобильная дорога соответствует предъявляемым нормативным требованиям для безопасного дорожного движения".

Правда, эксперты ОНФ, державшие на контроле вопрос ликвидации последствий прошлогодней техногенной аварии у Новков, такого оптимизма не разделили и обратились к руководству "РЖД" с просьбой восстановить поврежденное дорожное полотно.

Прямая речь

Илья Зотов, эксперт ОНФ во Владимирской области, председатель Общероссийского объединения пассажиров:

- Из-за повреждения участка дороги техникой компании "РЖД" невозможно перевозить школьников на автобусе, так как дорога не соответствует нормативным требованиям. В итоге дети вынуждены ходить пешком через железную дорогу, по которой проходят маршруты более 10 скоростных поездов каждый день. Эксперты Народного фронта обратились к председателю правления ОАО "РЖД" Олегу Белозерову с просьбой рассмотреть возможность финансирования восстановления дорожного участка, разбитого службами компании в ходе ликвидации последствий аварии.

Тем временем

Под Ярославлем школьников будут доставлять на учебу по временному мосту. 1 сентября из-за дефекта опоры произошла просадка автомобильно-пешеходного железобетонного моста через реку Лахость в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области. Движение по мостовой переправе пришлось перекрыть. В правительстве региона пояснили, что поврежденный мост обеспечивал сообщение с тремя деревнями: Путилово, Федчиха и Илькино. Причем в Путилове постоянно живут 55 человек, в том числе школьники. В первые дни после ЧП автотранспорт проезжал через брод в 100 метрах от моста. Так были доставлены в школу три ученика из Путилова. Но уже 4 сентября рядом с селом Стогинским было открыто движение по временному металлическому мосту через реку Лахость. На обустройстве новой переправы были задействованы 10 дорожных рабочих и 22 единицы спецтехники подрядной организации АО "Ярдормост". Поврежденный железобетонный мост сейчас обследуют специалисты. Также решается вопрос об устранении просадки.