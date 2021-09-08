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12.09.2021 04:00
Рубрика: Культура

Жизнь Федора Достоевского была не менее интересна, чем романы

Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 205(8556)
"Чтобы написать роман, надо запастись сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора", - говорил автор Федор Михайлович Достоевский, которому в этом году исполняется 200 лет. Написать роман - и снять фильм, мог бы добавить режиссер Владимир Хотиненко, снявший в свое время сериалы "Достоевский" и "Бесы".

И имеющий, по его словам, уже метафизическую связь с писателем: на выставке "Федор Достоевский. Сильные впечатления" в Гослитмузее Владимир Иванович вдруг остановился у фотографии могильной плиты дочери писателя Любови Федоровны на кладбище в Больцано: по словам режиссера, оказавшись в этом итальянском городе, он увидел во сне Федора Михайловича, который попросил его проведать любимую дочь.

Фото: Елизавета Портная/РГ
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Владимир Хотиненко уверен, что "жизнь Достоевского так же интересна, как его романы". На выставке он оценил виды омского острога 1860-х, где сидел писатель ("мы на съемках очень похоже построили"). Сравнил фотографию в форме Сибирского полка с первым снимком в штатском ("здесь еще зажатость, непонятно, что впереди - а тут уже "легкое дыхание", да?"). Внимательно рассмотрел ручку Достоевского на его мемориальном столе ("вы же знаете, что он невольно спровоцировал свою смерть, поднимая с пола перо?"). Надолго остановился у полотен передвижников из Третьяковки.

А потом начал... читать рукописи.

Черновики "Преступления и наказания"

Какой, однако, почерк - твердая рука была у Федора Михайловича. И правка - целыми абзацами вымарывает, а ниже вычерчивает новые бисеринки. Кстати, все очень разборчиво. "Послушай, я тебе давеча врал, что встречался с Порфирием Петровичем..." И рисунок - уж не Порфирий Петрович ли? Достоевский очень тщательно продумывал план, форму произведения, присматривался к будущим героям, выбирал варианты их движения, написав, проговаривал все вслух. Но правил до бесконечности.

Фото дома в Семипалатинске

Вот здесь, под этой соломенной крышей, он жил с молодой женой! А представьте себе тогдашний Семипалатинск: замощен только центр, на окраинах грязь по колено... В которую выходил этот чистюля, к завтраку всегда появлявшийся в галстуке и начищенных сапогах!

Бывший арестант Достоевский умел отличить декоративность от правды

Домашняя икона "Всех скорбящих Радость"

Он же был не фанатично верующим. Это супруга Анна Григорьевна в пять утра вставала - и в храм, а он редко замечался молящимся. И, если вспомнить, ни одной церковной службы в романах Достоевского не описано. У него вера - это труд, к ней надо пройти через сомнения, как ко всякой сути.

Иллюстрации к "Бесам"

Нет, недаром Ленин отбросил "Бесов", даже не читая, а тираж книги с этими иллюстрациями Сарры Шор был уничтожен на корню! Для большевиков все разночинцы-нечаевцы были благородными революционерами - а тут посмотрите на этих злобных демонов! Ничего себе революционеры! Бесы и есть, офорты можно было и не подписывать. Увы - вечно современная для России тема. Потому я и взялся за эту картину.

"Дневник писателя" с Пушкинской речью

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Это же одно из важнейших произведений Достоевского! В июне 1880-го, на открытии опекушинского памятника, он, считайте, заново открыл Пушкина, вывел его на орбиту нашей культуры. Текст вышел в десятках газет по всей стране, его цитировали вдоль и поперек. Интересно, дали ли самому Федору Михайловичу эти сувенирные запонки и трехцветный бант, как всем участникам Пушкинского праздника?

Фотография брата Михаила

Вот это, считайте, настоящий, типичный князь Мышкин. И другие такие же герои Достоевского, в которых тот воспроизводил черты старшего брата - восприимчивость, тонкость, впечатлительность... Михаила тоже любили все.

Картина Якоби "Привал арестантов"

"Гонясь до натянутости за правдой фотографической, вы уже по этому одному написали ложь". Каким же слогом Достоевский "размазывает" работу с выставки в Академии художеств, на которой - остановившийся в пути этап арестантов, еще живых и уже мертвых! А потому что он сам ходил этим путем.

Казалось бы, как точно, каким тонким мазком все выписано - но бывший арестант умел отличить декоративность от правды.

Книжный шкаф из квартиры на Божедомке

Фото: РИА Новости
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Я уверен, что все, происходящее с нами, с вещами, что нас окружают, где-то запечатлевается. И когда-нибудь обязательно появится устройство, позволяющее эту информацию считывать. Так что потомки еще увидят, как гимназист Федор подходит к этому шкафу и достает оттуда - вот, скажем, "Ледяной дом" Лажечникова, которым он в детстве зачитывался. Или "Магомет и его дурачества" - роман XVIII века. Весьма, кстати, фривольный...

Артефакт

Детская записка

"ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ ФЕВРАЛЬ". Пока никаких знаков препинания... А ниже рукой взрослого: "Федя написал 1827 10 марта". Так вот когда он начал примериваться к своему будущему питерскому журналу! В шесть лет!

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