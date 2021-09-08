На Камчатке ракетчиков подняли по тревоге

На Камчатке дивизион берегового противокорабельного ракетного комплекса "Бал", который входит в состав ракетного соединения войск и сил на Северо-Востоке России, подняли по тревоге в рамках начавшегося тактического учения, сообщил в среду начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ капитан 3 ранга Илья Колесников.

Ракетчикам предстоит совершить марш из пункта постоянной дислокации в позиционный район, где они потренируются в отработке учебных задач по применению ракетного оружия по предназначению.

- По прибытии в назначенный район дивизион выполнит развертывание на позициях на берегу Тихого океана и проведет тренировки по поиску и уничтожению условных целей без фактического применения ракет способом электронных пусков, - отметил Колесников.

В учении принимают участие более ста военнослужащих и свыше 20 единиц военной техники.