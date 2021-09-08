На Камчатке задержали двух вербовщиков "Свидетелей Иеговы"

В Петропавловске-Камчатском задержали супругов, активно призывавших людей к участию в религиозной организации "Свидетели Иеговы" (в России признана экстремистской и запрещена), сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

По версии следствия, 37-летний мужчина и 36-летняя женщина в течение четырех лет с помощью уговоров и призывов пытались склонить 58-летную местную жительницу и еще несколько человек к вступлению в запрещенную организацию. Они проводили с людьми беседы, в том числе в формате видеоконференций с использованием возможностей видеотелефонии, во время которых занимались активной пропагандой запрещенной идеологии.

В ходе обысков у подозреваемых изъяли печатную и рукописную литературу религиозного характера, мобильные телефоны и электронные носители информации. Возбуждено уголовное дело об организации экстремистской деятельности.

Как добавили в пресс-службе СУ СК, на допросе супруги вину не признали.

"Для установления всех обстоятельств по уголовному делу органом следствия назначены судебные экспертизы, проводятся следственные и иные процессуальные действия", - отмечается в сообщении.