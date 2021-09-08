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08.09.2021 09:15
Рубрика: Общество

В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии

Текст: Дина Непомнящая

Операцию на мозге для лечения эпилепсии впервые провели в краевой клинической больнице имени профессора О.В. Владимирцева в Хабаровске. Она прошла под руководством главного нейрохирурга РФ, академика РАН Владимира Крылова, который специально прилетел в краевую столицу, чтобы курировать местных медиков. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Сейчас в России 485 тысяч пациентов с диагнозом эпилепсия. Большинство из них молодые люди около 30 лет.

- Существует фармакорезистетная форма эпилепсии, когда лекарственные препараты не помогают. Диагноз составляет 30-40 процентов от числа пациентов, которые страдают приступами. Из них 10-20 процентов нуждаются в хирургическом лечении. В год в России мы должны делать примерно четыре-пять тысяч операций при подобных заболеваниях, - рассказал Владимир Крылов.

Он отметил. Что сейчас ситуация складывается таким образом, что очереди на операцию людям приходится ждать по 16-18 лет.

Хабаровчанину, который первым смог попасть на операцию, 27 лет. Молодому человеку удалили участок гиппокампа (очаг заболевания) и благодаря этому, по оценкам врачей, через два года он сможет забыть о приступах.

- По опыту работы, выход на полную мощность в данном направлении может занять до четырех лет: это и обучение персонала, и налаживание потока пациентов. Данные операции - всегда единичные случаи. Ранее проводились они за пределами Хабаровского края, ближайшим городом для наших пациентов был Новосибирск, - отметил главный врач больницы Михаил Космачев.

Справка "РГ"

Хабаровский край стал участником пилотного проекта Минздрава России "Организация системы хирургической помощи пациентам с фармакорезистентными формами эпилепсии в регионах Российской Федерации". В его рамках на Дальнем Востоке откроют три медицинских центра, где пациенты смогут сделать операцию для лечения эпилепсии: в Хабаровске, Владивостоке и Якутске.

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