В Забайкалье истребители Су-30СМ "перехвали" самолеты

Экипажи многоцелевых истребителей Су-30СМ авиачасти, дислоцированной в Забайкальском крае, отработали перехват самолетов условного противника.

Согласно легенде учения, дежурные объединения ПВО обнаружили "вражеские" самолеты, которые приближались к зоне ответственности на высоте шесть тысяч метров. На запросы диспетчеров не отвечали.

"Пара экипажей Су-30 СМ выполнила взлет с аэродрома Домна, отработала перехват целей и их условное уничтожение", - цитирует "Интерфакс" сообщение пресс-службы Восточного военного округа.

Кроме того, летчики также выполнили задачи по противодействию радиоэлектронным средствам "противника" и нанесению удара по одиночным и групповым целям.

Пилоты выполняли элементы сложного пилотажа для ухода от средств противовоздушной обороны на различных высотах. Инженерно-технический состав в свою очередь выполнил нормативы по предполетной подготовке самолетов.