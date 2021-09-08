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08.09.2021 13:42

Чувашия закрепилась в числе лидеров ПФО по поддержке АПК

Текст: Сергей Кирсанов
Чувашия продолжает удерживать третье место среди регионов Приволжского федерального округа по доведению федеральных средств поддержки сельхозпроизводителей.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Как пояснили в минсельхозе региона, эта работа является одним из приоритетов. В рамках государственной программы развития сельского хозяйства республики, по данным на 7 сентября, аграриям перечислены 1 миллиард 589,7 миллиона рублей, что составляет 63 процента от годового плана. Из них федеральных средств 668,7 миллиона рублей, 921 миллион рублей - из республиканского бюджета.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Наибольшая часть средств (557,6 миллиона рублей) предназначена для приобретения сельскохозяйственной техники и оборудования, на втором месте - поддержка производства молока (258,6 миллиона рублей), на третьем - гранты на развитие семейных животноводческих ферм и развитие материально-технической базы потребительских кооперативов (146,1 миллиона рублей). Поддержка также оказывается племенному животноводству (107,7 миллиона рублей), растениеводству (94,7 миллиона рублей) и для компенсации приобретения элитных семян (81,4 миллиона рублей).

Кроме того, в республике продолжаются выплаты субсидий на содержание коров в личных подсобных хозяйствах. На эти цели уже направлено свыше 154 миллионов рублей.

Вместе с тем, на данный момент минсельхоз России одобрил 210 льготных кредитов предприятиям АПК Чувашии. Из них 116 инвестиционных займов на 856,8 миллиона рублей, 94 краткосрочных кредита на 1 миллиард 506,4 миллиона рублей.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия – стратегия будущего

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