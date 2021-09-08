Как заработать на учебе в университете

В советские годы студент на одну стипендию мог съездить в Москву или Ленинград, сходить в пару музеев, кино и даже ресторан. Сейчас студенческой стипендии хватит лишь на поход в магазин. Но, как выяснили корреспонденты "РГ", современные студенты-бюджетники при желании тоже могут позволить себе многое, особенно те, кто хорошо занимался в школьные годы и заинтересован в своем развитии. Некоторые ребята получают премии в размере 150 тысяч рублей, а еще ежемесячно - по 50 тысяч и 100 тысяч рублей.

Заработали умом

Так, на днях премию главы Башкирии - 150 тысяч рублей - получат более 30 абитуриентов, которые написали ЕГЭ по одному из предметов на 100 баллов и поступили в башкирские вузы, входящие в состав Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ). Этим ребятам нужно лишь подать заявление в региональный минобрнауки, и деньги поступят на счет. Как их потратить, первокурсники решат сами.

Также приятный бонус для стобалльников - солидные именные стипендии и выплаты от вузов. К примеру, при поступлении в Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) такие абитуриенты единовременно получают по 100 тысяч рублей. В остальных вузах назначают дополнительную стипендию: например, в Башгосмедуниверситете - 10 тысяч рублей в месяц до конца первого семестра. В Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ) всем ребятам, набравшим от 95 и выше баллов за один из ЕГЭ, в течение первого учебного года ежемесячно выплачивают по 15 тысяч рублей. И это без учета стандартной академической стипендии (две-тре тысячи рублей в месяц). На аналогичную выплату могут претендовать очники-первокурсники Стерлитамакского филиала Башгосуниверситета, которые набрали по итогам ЕГЭ в общей сложности 280 и более баллов.

Но самые высокие выплаты в башкирских вузах назначают победителям Всероссийской олимпиады школьников и призерам перечневых олимпиад Минпросвещения РФ. Так, к примеру, в УГНТУ для первых предусмотрены стипендии в размере 80 тысяч рублей в месяц, для вторых - 50 тысяч рублей в месяц в первый год обучения. В УГАТУ и тем, и другим платят стипендию 50 тысяч рублей в месяц в течение первого семестра (особенность вуза в том, что это правило распространяется и на бюджетников, и на коммерческое отделение).

Но это еще не все. Победители олимпиад также могут претендовать на различные гранты и стипендии. Например, грант Президента РФ - это 20 тысяч рублей - выплачивается ежемесячно в течение всех лет обучения.

Будь активен

Но даже если в школе не удалось показать выдающиеся результаты в учебе, победить в олимпиаде и стать высокобалльником по итогам ЕГЭ, возможность увеличить в несколько раз стандартную университетскую стипендию все же есть. Только придется потрудиться. Для этого нужно вовремя и без троек сдавать сессии, а также активно участвовать в общественной жизни вуза, различных конкурсах, исследованиях и состязаниях. По словам секретаря стипендиальной комиссии Башгоспедуниверситета имени Акмуллы Лайсан Мирсаетовой, для принятия решения о назначении повышенной стипендии составляются специальные рейтинг-листы достижений студентов в учебе, науке, спорте, общественной и культурно-творческой деятельностях.

- Конкуренция страшная, - рассказывает студентка магистратуры Башгосуниверситета Алина Х. - У нас в вузе размер стипендии зависит от места в рейтинге. Каждый семестр хочется пройти на уровень выше. Поэтому я пишу научные статьи, участвую в конкурсах, занимаюсь волонтерством. Благодаря научной деятельности уже дважды прошла на стипендию третьего уровня и теперь ежемесячно получаю около 13 тысяч рублей.

Однако за хорошую учебу и активность в разных сферах студентов поощряет не только вуз, но и федеральные и региональные органы власти, банки, благотворительные фонды и различные корпорации-партнеры университета. К примеру, стипендию правительства РФ по приоритетным направлениям развития экономики (около 5,6 тысяч рублей в месяц) назначают на полугодие студентам, которые учатся преимущественно на "отлично", ведут научную деятельность, получают гранты, побеждают в олимпиадах и имеют публикации.

- Многие наши студенты получают грантовую поддержку крупных компаний в размерах от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. Но самое важное: студенту могут начислить сразу несколько видов стипендий, их число никто не ограничивает! Благодаря этому ребята, обучаясь в университете, вполне могут себя обеспечить. Главное - не быть пассивным, только активную молодежь замечают и поддерживают, - подчеркнула замначальника учебного отдела по стипендиальному обеспечению УГНТУ Айгуль Калашникова.

Все зависит от тебя

Тимур Маннанов в прошлом - победитель Всероссийской олимпиады школьников, учится на четвертом курсе УГНТУ и реализует свои собственные проекты. Он один из тех, кто неплохо зарабатывает на учебной и научной деятельности: пять видов стипендий, общую сумму которых юноша не афиширует. Самая престижная из них - грант Президента РФ - 20 тысяч рублей в месяц. Кроме того Тимур - участник многочисленных конкурсов и нередко получает "наградные".

- Сегодня даже школьники могут начать зарабатывать на своих знаниях. Для этого не надо быть сверхчеловеком: достаточно приложить усилия в той области, которая тебе нравится. Для старшеклассников учреждены различные гранты и стипендии, надо просто не лениться и идти к намеченной цели, - считает Тимур.

Заработать деньги можно и за счет участия в студенческих конференциях и олимпиадах, коих множество. Так, для медалистов масштабной образовательной олимпиады "Я - профессионал" предусмотрены денежные призы от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Кстати, Тимур победил сразу в двух направлениях этого состязания - "Химия" и "Физическая химия и катализ".

- В студенчестве ты фактически работаешь на себя и вкладываешь в свое будущее, а тебе за это еще и платят стипендию. И пусть многие из них совсем небольшие (по две-три тысячи), но важно стараться максимально использовать все имеющиеся возможности: никогда не знаешь, какая заявка "выстрелит", - уверен Тимур Маннанов.

Мнение

Олег Баулин, ректор УГНТУ:

- Мы не меняем лояльность стобалльников на деньги - мы инвестируем в развитие ребят. Ведь у них более высокие академические запросы. Рассчитываем, что повышенные стипендии студенты используют на приобретение дополнительной литературы, подписку на интересные онлайн-курсы и стажировку.

Сергей Новиков, ректор УГАТУ:

- Мы выплачиваем повышенные стипендии и делаем скидки на платное обучение для стобалльников и призеров технических олимпиад. Но кроме этого мы думаем и о том, чтобы поддержать молодых ученых после окончания вуза, в том числе рассматриваем варианты по субсидированию ипотеки. Чтобы перспективная молодежь не уезжала из республики, а оставалась здесь работать и создавать свои семьи.

В тему

Вузы не только дают знания и навыки, но и помогают молодым людям генерировать новые идеи и выигрывать гранты на их реализацию. К примеру, в прошлом году в Стерлитамакском филиале Башгосуниверситета открылась университетская "Точка кипения", где каждый студент, не отрываясь от учебы, может создать собственный проект. Как отметила ведущий специалист научно-исследовательского управления СФ БашГУ Вера Анохина, уже есть результаты: 12 студентов получили гранты по полмиллиона рублей каждый в рамках программы поддержки талантливой молодежи "УМНИК".

Кстати

Определенным категориям студентов в вузах РБ выплачивают также социальную стипендию. Ее получатели - дети-сироты, инвалиды, ветераны боевых действий и другие.