Какую информацию несут в себе элементы женского народного костюма

Новости

Сборная России возглавила рейтинг Всемирной организации пляжного футбола 11:43
Причиной взрыва в Ногинске мог стать включенный для обогрева газ 11:42
На Курилах начались военные учения с применением танков и артиллерии 11:40
На жилье для ветеранов направят 1,6 млрд рублей 11:34
Алла Пугачева попрощалась с умершим в хосписе Борисом Красновым 11:19
Латвия отказала Беларуси в правовой помощи по уголовному делу о геноциде 11:17
В МИД РФ озабочены отсутствием прогресса в сотрудничестве МАГАТЭ и Ирана 11:09
В Москве появится беспилотное такси 11:00
Умерла певица Дина Эрмлер 10:58
В Екатеринбурге пострадал жилец квартиры, где произошел взрыв газа 10:57
Видео: Из пострадавшего от взрыва дома в Ногинске спасли кота 10:53
В МИД РФ сообщили о работе над обеспечением безопасности журналистов 10:50
Мишонова: Жизни пострадавших в Ногинске детей ничего не угрожает 10:39
В Японии подросток впервые умер от COVID-19 10:39
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске 10:35
Эпицентр взрыва в Ногинске мог находиться в квартире многодетной семьи 10:31
Правительство выделило 2 млрд рублей на библиотеки и детские театры 10:28
В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 11:40
Рубрика: Культура

Какую информацию несут в себе элементы женского народного костюма

Текст: Оксана Ильина
Российская газета - Неделя - Приволжье № 205(8556)
В музее-заповеднике "Лудорвай" под Ижевском открылась выставка русского народного костюма. Этнографы привезли в Удмуртию самые красивые женские наряды из разных регионов страны. И это не просто старинные платья из позапрошлого века, а зашифрованные послания миру.

"Трудно представить, что такую тонкую работу сто и даже двести лет назад женщины делали без каких-то особых приспособлений и при свете лучины", - с восхищением говорят сотрудники музея Лудорвая. Они видели немало уникальных вещей, но эта экспозиция удивляет даже экспертов. Народные платья из прошлого и позапрошлого веков, расшитые бисером, и сегодня украсят любую женщину. Рядом с праздничным костюмом жительницы Воронежа посетитель видит повседневный наряд селянки из Смоленской губернии... Не просто одежда - в узорах, покрое и тканях "зашита" вся информация о хозяйке.

Фото: предоставлено ГМИИ им. Пушкина
Пушкинский музей отреставрирует картину Ван Гога впервые за 130 лет

- В русском языке, например, сохранился фразеологизм "Взять женщину с хвостами", - рассказывает Галина Тарануха, старший научный сотрудник музея-заповедника "Лудорвай", и показывает на длинные и широкие ленты, пришитые к поясу. - Вот они. Эти хвосты - дети: один, второй, третий. А в узорах, например, спрятана информация о том, где хозяйка наряда проживала, в какой части России, к какому сословию принадлежала. По платью можно узнать о семейном положении женщины и ее возрасте. Разные костюмы были для ежедневных дел, уборки урожая, праздника и печали.

Платья, представленные в музее-заповеднике, - часть коллекции известного собирателя и исследователя русского народного костюма Сергея Глебушкина. Он много ездил по деревням и сам вытаскивал из бабушкиных сундуков забытые, иногда почти уничтоженные экземпляры, потом реставрировал их. Как рассказывал сам Глебушкин в одном из интервью "РГ", "чаще всего люди просто отдавали старые вещи, лишь иногда в обмен на что-то".

"Российские женщины находили время на шитье между возделыванием земли, воспитанием детей и обхаживанием мужа, - добавляют в музее. - Большинство экспонатов - ручная работа из шерсти, льна и конопли - того, что тогда выращивали в хозяйствах".

Впрочем, и фондам самого Лудорвая есть что показать. В собственной коллекции музея-заповедника более тысячи экспонатов, когда-то заброшенных на чердаках и в чуланах, а сегодня уже ставших частью национальной культуры.

Открыта выставка о 300-летии российской империи

- Для кого-то это память, кто-то не хочет отдавать, еще не готов, - говорит Анна Мокшакова, старший научный сотрудник музея. - А кто-то, наоборот, с готовностью передает, потому что эти предметы уже и оставить некому, а хочется, чтобы они еще послужили и пригодились. Так с народной помощью мы и пополняем наши собрания уникальных вещей.

Сейчас в Лудорвае идет работа над созданием интерактивных экскурсий. Они позволят не только рассмотреть старинные наряды из разных регионов, но и примерить их.

Контакты:

Музей-заповедник "Лудорвай"

Удмуртская Республика, Завьяловский район,

деревня Лудорвай.

Тел.: +7 (919) 916-93-37, 8 (3412) 56-93-37

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО ПФО Удмуртия

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"