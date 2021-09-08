Какую информацию несут в себе элементы женского народного костюма

В музее-заповеднике "Лудорвай" под Ижевском открылась выставка русского народного костюма. Этнографы привезли в Удмуртию самые красивые женские наряды из разных регионов страны. И это не просто старинные платья из позапрошлого века, а зашифрованные послания миру.

"Трудно представить, что такую тонкую работу сто и даже двести лет назад женщины делали без каких-то особых приспособлений и при свете лучины", - с восхищением говорят сотрудники музея Лудорвая. Они видели немало уникальных вещей, но эта экспозиция удивляет даже экспертов. Народные платья из прошлого и позапрошлого веков, расшитые бисером, и сегодня украсят любую женщину. Рядом с праздничным костюмом жительницы Воронежа посетитель видит повседневный наряд селянки из Смоленской губернии... Не просто одежда - в узорах, покрое и тканях "зашита" вся информация о хозяйке.

- В русском языке, например, сохранился фразеологизм "Взять женщину с хвостами", - рассказывает Галина Тарануха, старший научный сотрудник музея-заповедника "Лудорвай", и показывает на длинные и широкие ленты, пришитые к поясу. - Вот они. Эти хвосты - дети: один, второй, третий. А в узорах, например, спрятана информация о том, где хозяйка наряда проживала, в какой части России, к какому сословию принадлежала. По платью можно узнать о семейном положении женщины и ее возрасте. Разные костюмы были для ежедневных дел, уборки урожая, праздника и печали.

Платья, представленные в музее-заповеднике, - часть коллекции известного собирателя и исследователя русского народного костюма Сергея Глебушкина. Он много ездил по деревням и сам вытаскивал из бабушкиных сундуков забытые, иногда почти уничтоженные экземпляры, потом реставрировал их. Как рассказывал сам Глебушкин в одном из интервью "РГ", "чаще всего люди просто отдавали старые вещи, лишь иногда в обмен на что-то".

"Российские женщины находили время на шитье между возделыванием земли, воспитанием детей и обхаживанием мужа, - добавляют в музее. - Большинство экспонатов - ручная работа из шерсти, льна и конопли - того, что тогда выращивали в хозяйствах".

Впрочем, и фондам самого Лудорвая есть что показать. В собственной коллекции музея-заповедника более тысячи экспонатов, когда-то заброшенных на чердаках и в чуланах, а сегодня уже ставших частью национальной культуры.

- Для кого-то это память, кто-то не хочет отдавать, еще не готов, - говорит Анна Мокшакова, старший научный сотрудник музея. - А кто-то, наоборот, с готовностью передает, потому что эти предметы уже и оставить некому, а хочется, чтобы они еще послужили и пригодились. Так с народной помощью мы и пополняем наши собрания уникальных вещей.

Сейчас в Лудорвае идет работа над созданием интерактивных экскурсий. Они позволят не только рассмотреть старинные наряды из разных регионов, но и примерить их.

Контакты:

Музей-заповедник "Лудорвай"

Удмуртская Республика, Завьяловский район,

деревня Лудорвай.

Тел.: +7 (919) 916-93-37, 8 (3412) 56-93-37