На Вятке энтузиасты решили дать вторую жизнь ветряной мельнице

Новости

Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске выросло до 15 14:56
Росздравнадзор не выявил данных о проблемах безопасности вакцин от COVID-19 14:52
Матвиенко: Зиничев до последней минуты исполнял свой долг 14:49
Глава ФНС рассказал о возможной глобальной налоговой службе 14:49
Семьи погибших при взрыве в Ногинске получат по 1 млн рублей 14:39
Мишустин: Зиничев считал службу Родине делом жизни 14:22
Опубликованы последние кадры с главой МЧС Зиничевым 14:13
Сенатор Джабаров: Зиничев был скромным и ответственным 14:06
Протеже Абэ официально объявила о намерении побороться за пост премьера Японии 14:03
Лавров: Мир должен сообща бороться с попытками реабилитации нацизма 13:54
В Брюсселе с 1 октября введут COVID-паспорта 13:48
Губернатор Алиханов выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева 13:45
Турчак: Зиничев погиб как настоящий спасатель 13:43
Опубликованы кадры за несколько часов до гибели главы МЧС Евгения Зиничева 13:35
Россия предложила Швейцарии пересмотр налогового соглашения 13:34
Пострадавшие при взрыве газа в Ногинске машины отремонтируют за счет города 13:33
В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени 13:31
Собянин: Объем инвестиций в Москве вырос на 20% по сравнению с 2019 годом 13:31
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским 13:31
Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 14:03
Рубрика: Общество

На Вятке энтузиасты решили дать вторую жизнь ветряной мельнице

Текст: Олег Четвериков (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 205(8556)
Восстановить деревянную ветряную мельницу в ее первозданном виде взялась группа энтузиастов из Кирова.
Профессор Кустова: Вероятно, это последняя вятская "мельнича-ветрянича". Фото: из архива Елены Кустовой Профессор Кустова: Вероятно, это последняя вятская "мельнича-ветрянича". Фото: из архива Елены Кустовой
Профессор Кустова: Вероятно, это последняя вятская "мельнича-ветрянича". Фото: из архива Елены Кустовой

По инициативе профессора кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Елены Кустовой минувшим летом предприняты три экспедиции для разборки и перевозки старинного сооружения из Кикнурского района в Киров.

Фото: Правительство Новосибирской области
В Новосибирске реконструируют корпус крупнейшего в регионе бассейна

Эта мельница, по замыслу единомышленников Кустовой, должна стать зримым символом мукомольного промысла Вятской губернии. Ведь в давние времена в хлебных районах нынешней Кировской области действовало несколько тысяч мельниц. В одном только Котельничском районе, по данным краеведов, мололи зерно около двух тысяч ветряных и 68 водяных мельниц, а сколько было паровых - неизвестно. Этот факт прочно запечатлелся в народной памяти в виде поговорки, отражающей местный "чокающий" диалект: "В Котельниче - четыре мельничи: водянича, паровича, электрича и ветрянича".

Последняя деревянная ветряная мельница в деревне Микишенки под Котельничем сгорела в 90-е годы прошлого века. Казалось бы, легендарные ветряки можно теперь увидеть только на картинках. И когда любители вятской старины узнали о том, что в далеком Кикнурском районе зимой рухнула ветряная мельница шатрового типа, они решили экстренно спасать уникальный памятник деревянного зодчества.

Выехали с разведкой в Кикнурский район и увидели в поле у деревни Красиловской огромный деревянный цилиндр, лежащий на боку. Впереди был виден вал и деревянные механизмы, в том числе огромное кулачковое колесо. Поскольку мельница упала зимой в снег, то сам округлый корпус мельницы не рассыпался.

К счастью, краевед из Яранска Сергей Шелепов успел запечатлеть эту мельницу на фото, поэтому образец для сборки есть. По словам местных жителей, эта мельница молола зерно на протяжении ста лет вплоть до 1978 года.

- Вероятно, это последняя вятская "мельнича-ветрянича", - считает профессор Кустова.

Собрав через соцсети необходимые средства, энтузиасты наняли КамАЗ и вручную погрузили на него около 300 бревен длиной до 6 метров и вал длиной около 10 метров. Груз оказался настолько весом, что КамАЗ с первой партией бревен застрял, пришлось его вытаскивать трактором. Но в итоге тремя рейсами вывезли за 250 километров в областной центр большую часть деревянных деталей и все внутренние механизмы.

Кстати

По замыслу организаторов проекта, спасенная мельница будет воссоздана на частной территории в пригороде Кирова. Она должна стать первым экспонатом будущего этнографического парка - Вятского музея деревянного зодчества.

В регионах Общество История Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область

Главное сегодня

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Зиничева
Песков назвал суверенным делом любого государства вопрос признания Крыма российским
Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян