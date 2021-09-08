На Вятке энтузиасты решили дать вторую жизнь ветряной мельнице

Восстановить деревянную ветряную мельницу в ее первозданном виде взялась группа энтузиастов из Кирова.

По инициативе профессора кафедры истории и политических наук Вятского государственного университета Елены Кустовой минувшим летом предприняты три экспедиции для разборки и перевозки старинного сооружения из Кикнурского района в Киров.

Эта мельница, по замыслу единомышленников Кустовой, должна стать зримым символом мукомольного промысла Вятской губернии. Ведь в давние времена в хлебных районах нынешней Кировской области действовало несколько тысяч мельниц. В одном только Котельничском районе, по данным краеведов, мололи зерно около двух тысяч ветряных и 68 водяных мельниц, а сколько было паровых - неизвестно. Этот факт прочно запечатлелся в народной памяти в виде поговорки, отражающей местный "чокающий" диалект: "В Котельниче - четыре мельничи: водянича, паровича, электрича и ветрянича".

Последняя деревянная ветряная мельница в деревне Микишенки под Котельничем сгорела в 90-е годы прошлого века. Казалось бы, легендарные ветряки можно теперь увидеть только на картинках. И когда любители вятской старины узнали о том, что в далеком Кикнурском районе зимой рухнула ветряная мельница шатрового типа, они решили экстренно спасать уникальный памятник деревянного зодчества.

Выехали с разведкой в Кикнурский район и увидели в поле у деревни Красиловской огромный деревянный цилиндр, лежащий на боку. Впереди был виден вал и деревянные механизмы, в том числе огромное кулачковое колесо. Поскольку мельница упала зимой в снег, то сам округлый корпус мельницы не рассыпался.

К счастью, краевед из Яранска Сергей Шелепов успел запечатлеть эту мельницу на фото, поэтому образец для сборки есть. По словам местных жителей, эта мельница молола зерно на протяжении ста лет вплоть до 1978 года.

- Вероятно, это последняя вятская "мельнича-ветрянича", - считает профессор Кустова.

Собрав через соцсети необходимые средства, энтузиасты наняли КамАЗ и вручную погрузили на него около 300 бревен длиной до 6 метров и вал длиной около 10 метров. Груз оказался настолько весом, что КамАЗ с первой партией бревен застрял, пришлось его вытаскивать трактором. Но в итоге тремя рейсами вывезли за 250 километров в областной центр большую часть деревянных деталей и все внутренние механизмы.

Кстати

По замыслу организаторов проекта, спасенная мельница будет воссоздана на частной территории в пригороде Кирова. Она должна стать первым экспонатом будущего этнографического парка - Вятского музея деревянного зодчества.