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08.09.2021 20:23
Рубрика: Власть

Нацпроекты: Новый "Валдай" и импланты на 3D принтере

Текст: Антон Дерябин
В Нижнем Новгороде ученые Научно-образовательного центра международного уровня "Платформа 2035" рассказали журналистам о трех проектах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Наука и университеты".
Фото: Центральное конструкторское бюро им. Р.Е.Алексеева Ученые Научно-образовательного центра международного уровня "Платформа 2035" Фото: Антон Дерябин
Ученые Научно-образовательного центра международного уровня "Платформа 2035" Фото: Антон Дерябин

Один из них - волоконно-оптические инфракрасные сенсоры. Они позволяют определить химический состав любых веществ. Второй - цифровая защита электрических цепей на полностью отечественной элементной базе. Она минимизирует потери и повышает надежность электрических сетей.

Фото: Олег Димитров/пресс-служба губернатора Волгоградской области
В регионах в рамках нацпроекта строят все больше новых школ и детсадов

И третий проект - компьютерное моделирование высокоточных индивидуальных имплантатов на 3D принтере. Они способны заместить костные дефекты любой сложности, формы и размеров, образующиеся после удаления опухолей костной системы.

Журналистам также показали парк Славы в Автозаводском районе, обновленный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За его благоустройство предварительно проголосовали девять тысяч жителей Автозаводского района.

Фото: Карта52.рф

Парк остался монументальным и, в тоже время, стал уютным.

Фото: Центральное конструкторское бюро им. Р.Е.Алексеева

Прогулка на "Валдае 45Р" тоже никого не оставила равнодушным. Это судно на подводных крыльях буквально парит над водой, за секунды "съедая" километры. Причем, по мягкости хода и звукоизоляции судно можно сравнить с машиной бизнес-класса. Благодаря участию предприятия-изготовителя судна в национальном проекте "Производительность труда" удалось почти в три раза сократить время выпуска "Валдая".

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