Нацпроекты: Новый "Валдай" и импланты на 3D принтере

Один из них - волоконно-оптические инфракрасные сенсоры. Они позволяют определить химический состав любых веществ. Второй - цифровая защита электрических цепей на полностью отечественной элементной базе. Она минимизирует потери и повышает надежность электрических сетей.
И третий проект - компьютерное моделирование высокоточных индивидуальных имплантатов на 3D принтере. Они способны заместить костные дефекты любой сложности, формы и размеров, образующиеся после удаления опухолей костной системы.
Журналистам также показали парк Славы в Автозаводском районе, обновленный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За его благоустройство предварительно проголосовали девять тысяч жителей Автозаводского района.
Парк остался монументальным и, в тоже время, стал уютным.
Прогулка на "Валдае 45Р" тоже никого не оставила равнодушным. Это судно на подводных крыльях буквально парит над водой, за секунды "съедая" километры. Причем, по мягкости хода и звукоизоляции судно можно сравнить с машиной бизнес-класса. Благодаря участию предприятия-изготовителя судна в национальном проекте "Производительность труда" удалось почти в три раза сократить время выпуска "Валдая".