Нацпроекты: Новый "Валдай" и импланты на 3D принтере

В Нижнем Новгороде ученые Научно-образовательного центра международного уровня "Платформа 2035" рассказали журналистам о трех проектах, которые реализуются в рамках нацпроекта "Наука и университеты".

Один из них - волоконно-оптические инфракрасные сенсоры. Они позволяют определить химический состав любых веществ. Второй - цифровая защита электрических цепей на полностью отечественной элементной базе. Она минимизирует потери и повышает надежность электрических сетей.

И третий проект - компьютерное моделирование высокоточных индивидуальных имплантатов на 3D принтере. Они способны заместить костные дефекты любой сложности, формы и размеров, образующиеся после удаления опухолей костной системы.

Журналистам также показали парк Славы в Автозаводском районе, обновленный в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". За его благоустройство предварительно проголосовали девять тысяч жителей Автозаводского района.

Фото: Карта52.рф

Парк остался монументальным и, в тоже время, стал уютным.

Фото: Центральное конструкторское бюро им. Р.Е.Алексеева

Прогулка на "Валдае 45Р" тоже никого не оставила равнодушным. Это судно на подводных крыльях буквально парит над водой, за секунды "съедая" километры. Причем, по мягкости хода и звукоизоляции судно можно сравнить с машиной бизнес-класса. Благодаря участию предприятия-изготовителя судна в национальном проекте "Производительность труда" удалось почти в три раза сократить время выпуска "Валдая".