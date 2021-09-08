Научные исследования поддержат мегагрантами

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ о мерах государственной поддержки научных исследований, проводимых в республике под руководством ведущих ученых.

На эти цели предназначены четыре мегагранта по 75 миллионов рублей. Они будут предоставлены в форме субсидий из регионального бюджета на период с 2021 по 2023 годы, а также на каждые последующие четыре года.

Гранты будут предоставляться вузам и научным организациям - участникам Евразийского НОЦ мирового уровня по результатам отбора, проводимого региональным Минобрнауки совместно с Советом по грантам республики, куда вошли ведущие российские ученые, представители органов федеральной и региональной власти.

Отбор производится по строгим критериям, включающим в себя соответствие проекта программе деятельности Евразийского НОЦ, актуальность исследования, его реализуемость, наличие новых подходов и привлечение внебюджетного финансирования.

Главным критерием получения гранта является проведение научного исследования образовательными и научными организациями под руководством ведущих ученых с мировым именем, в том числе соотечественниками, проживающими за рубежом.

Итог таких исследований должен давать практический результат - создание новых лабораторий, научных школ, проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по приоритетным направлениям научно-технологического развития страны и направлениям деятельности Евразийского НОЦ.

В документе сказано, что не более 60 процентов суммы гранта можно направлять на вознаграждение ведущему ученому с мировым именем, под руководством которого проводятся исследования, и членам научного коллектива. Остальное составят расходы на приобретение оборудования и комплектующих для него, материалов, необходимых для проведения исследований, затраты, связанные с обучением, командировками, участием в конференциях, симпозиумах, организацией конференций, публикаций в научных журналах или монографий по результатам исследований, а также оплата работ, проведенных сторонними организациями.

Компетентно

Руслан Казыханов, советник главы РБ по вопросам науки:

- Программа мегагрантов способствует интеграции нашей республики в мировую научную среду и имеет большое значение не только с научной, но и с внешнеполитической точки зрения. Она поможет осуществить структурные сдвиги не только в науке и образовании, но и в экономике в целом.