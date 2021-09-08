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08.09.2021 20:47

Олег Николаев: Централизация закупок позволит исключить коррупцию

Текст: Сергей Кирсанов
Устранить нарушения при проведении тендеров, в том числе и коррупционные проявления, возможно при централизации государственных и муниципальных закупок. Об этом глава Чувашии Олег Николаев заявил на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Участники совещания рассмотрели меры, принимаемые для предупреждения коррупционных правонарушений в сфере закупок товаров, работ или услуг для государственных и муниципальных нужд.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Результаты проверок показали, что чаще всего нарушения при проведении тендеров связаны с недостаточной подготовкой заказчиков - совершаются ошибки при определении начальной максимальной цены контракта, оформлении проектно-сметной документации.

По словам Николаева, внедряемая в республике централизация государственных и муниципальных закупок призвана устранить пробелы и повысить уровень компетенций специалистов по торгам.

- Мы завершаем работу по созданию единой службы уже в этом году. Понятно, в следующем году будем еще дошлифовывать, донастраивать этот процесс, но в целом институциональное преобразование и нормативное регулирование этого процесса мы завершили. Сейчас проводим мероприятия, которые будут способствовать тому, что со следующего года все процессы будут централизованы и у нас будет единый центр компетенций, который будет сопровождать весь процесс закупок. В конце следующего года мы полноценно сможем оценить первые эффекты, - заявил глава Чувашии.

Кроме того, он поддержал предложение руководителя республиканского УФАС Валерия Котеева о проведении независимой экспертизы при оценке технических заданий на приобретение технически сложных устройств и приемке поставляемых изделий. Госслужба по тарифам должна выработать предложения по нормативному регулированию такой задачи.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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- Мы должны посмотреть, насколько на сегодняшний день существующие методы экспертизы действенны и позволяют уже реализовать эту работу и каких компетенций у нас в этой области не хватает. Думаю, что здесь большое продвижение мы получим в связи с вступлением в силу с 1 января 2022 года решения об обязательности выполнения проектных работ посредством BIM-технологий. Тут скачок в качестве мы должны получить с точки зрения проектных решений и сметных расчетов, - добавил руководитель региона.

На заседании также затронули тему реализации в республике просветительских мероприятий, направленных на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупции. По словам Николаева, в рамках ежегодного исследования общественного мнения на эту тему необходимо проанализировать создаваемый контент и то, насколько эффективно работают каналы распространения информации.

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