Проекты по направлениям Евразийского НОЦ профинансируют из бюджета

Научные исследования по приоритетным направлениям деятельности Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня получат государственную поддержку.

Глава Башкортостана Радий Хабиров подписал указ об учреждении ежегодных грантов на эти цели.

Общий объем средств, предусмотренных на выплату грантов в форме субсидий из регионального бюджета, составит 20 миллионов рублей в 2022 году и 30 миллионов рублей каждый последующий год.

Господдержку получат победители конкурса, который ежегодно будет проводить Министерство образования и науки РБ.

Указом также утверждены порядок предоставления грантов, положение о Совете по грантам Республики Башкортостан для господдержки научных исследований по приоритетным направлениям деятельности Евразийского НОЦ и его состав.