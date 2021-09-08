Самарцам показали номинированные на "Золотую маску" спектакли

Самые яркие, а во многом и полемичные спектакли, представленные столичными театрами на национальную премию "Золотая маска", в течение недели смогли увидеть жители Новокуйбышевска, а также приехавшие сюда многочисленные гости со всего региона.

Благодаря региональному проекту конкурса "Лучшие спектакли в городах России" самые заметные постановки доступны теперь и провинциальным театралам (фестиваль проходит в 13 городах РФ. - Прим. ред.). Но принимать "Золотую маску" в третий раз в своей истории выпадает далеко не всем, даже крупным, городам. Новокуйбышевску, который одновременно с фестивалем отмечал День города и День работников нефтяной и газовой промышленности, такая честь выпала.

Дело в том, что с этим городом фестиваль связывают долгие творческие связи: работающий здесь Театр-студия "Грань" трижды становился номинантом "Золотой маски" и получил две премии в частных номинациях. Спектакли театра неоднократно попадали в Long List и участвовали во внеконкурсных программах фестиваля, неизменно получая сильный отклик среди профессионалов и широкого круга зрителей.

В этом году за время гастролей в Новокуйбышевске было показано четыре работы театров из Москвы и Санкт-Петербурга: "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы им. М. Гафури, "Комната Герды" театра "Особняк" и театральной лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург), "Ревизор" театра "Суббота" (Санкт-Петербург). Помимо ярких постановок большое место в фестивале заняла образовательная программа для студентов, актеров и педагогов по театральному мастерству.

А открылась "Маска" спектаклем "Обещание на рассвете" московского театра им. А. С. Пушкина. Перед представлением актриса Александра Урсуляк, сыгравшая в спектакле главную роль, поделилась мыслями о своей работе:

- Это такая "душная" еврейская мамочка, окружающая сына невероятной любовью. Работая над ролью, я что-то черпала у своих родителей, из образа моей бабушки, что-то просто подсмотрела. Получился, на наш взгляд, очень узнаваемый персонаж.

Переносить роман, полный описаний, сложных философских идей, на сцену всегда очень непросто. Несмотря на это спектакль "Обещание на рассвете", на взгляд актрисы, получился очень интересным. Он идет на сцене с успехом уже много лет. Но когда Александра Урсуляк слышит, что какой-то еще театр взялся за эту работу, она обязательно идет посмотреть, какие решения нашли коллеги. Тема-то вечная...

- Фестиваль "Золотая маска" - культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны, - отметил на открытии праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Такие значимые мероприятия становятся магнитом для людей творческих и талантливых, поклонников искусства. В Новокуйбышевске живет культура и искусство, творческая атмосфера все больше и больше проникает в наш регион. Особый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию культуры во всем нашем регионе. В том числе проведение фестиваля подвигло нас к строительству в городе нового здания для театра "Грань".

Справка "РГ"

В 2022 году фестиваль "Золотая маска" в расширенном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и крупнейший моногород в стране - Тольятти.

Комментарий

Игорь Костолевский, народный артист России, президент фестиваля "Золотая маска":

- Я очень рад, что фестиваль уже в третий раз привозит свои спектакли в Новокуйбышевск. Это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров и лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Новокуйбышевск географически небольшой, но значимый город на театральной карте страны, который очень важен для нас. Здесь необыкновенный зритель. Во многом это потому, что в городе есть такой уникальный театр, как "Грань", со своим руководителем Денисом Бокурадзе и его командой единомышленников.