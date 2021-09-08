Самарцам показали номинированные на "Золотую маску" спектакли

Новости

Санитарные врачи назвали одиннадцать важных прививок для взрослых 13:27
ЕР подготовила законопроект о запрете списания выплат за долги 13:26
Воробьев навестил в больнице пострадавших при взрыве газа в Ногинске 13:26
Песков назвал условие обсуждения поправок в закон об иноагентах 13:24
Песков оценил публикации о связи ЦРУ с операцией против граждан РФ в Минске 13:14
Памфилова: Число атак на сайты избиркомов за три месяца выросло в 2,5 раза 13:12
Пострадавшим при обрушении дома в Ногинске выплатят компенсации 13:10
В Латвии при укреплении восточной границы украли 3 млн евро 13:09
В столице объявили "желтый уровень" погодной опасности 13:08
Путин получил доклад о гибели Зиничева 13:01
Автомобили массового сегмента начали попадать под "налог на роскошь" 13:01
Воробьев не исключает обрушение еще одного этажа в доме в Ногинске 12:59
СМИ: ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября 12:59
Устройства с Android 2.3 перестанут поддерживать сервисы Google с 27 сентября 12:58
Кудрин рассказал о нестандартном кризисе в экономике 12:57
Правительство примет стратегию развития финрынка на 10 лет 12:53
Путин принял доклад Воробьева по Ногинску 12:51
Путин примет участие в праздновании Дня Москвы 12:49
Патрушев в Нью-Дели обсудил ситуацию в Афганистане и борьбу с терроризмом 12:48
Аксаков не исключил мирового кризиса через два года 12:39
До конца года в РФ введут в эксплуатацию около 70 спортивных объектов 12:30
В "Яндексе" рассказали о последствиях DDoS-атаки 12:21
Оперштаб: В Москве выявлено 1269 новых случаев COVID-19 12:17
Количество записавшихся на онлайн-голосование превысило 2 млн человек 12:16
Тина Канделаки покинула пост генерального продюсера телеканала "Матч ТВ" 12:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Три шедевра от Михаила Пиотровского: В Эрмитаже - лучшие картины и скульптуры мира
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 12:38
Рубрика: Культура

Самарцам показали номинированные на "Золотую маску" спектакли

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
Российская газета - Неделя - Средняя Волга № 205(8556)
Самые яркие, а во многом и полемичные спектакли, представленные столичными театрами на национальную премию "Золотая маска", в течение недели смогли увидеть жители Новокуйбышевска, а также приехавшие сюда многочисленные гости со всего региона.
"Обещание на рассвете" – это история о матери, своей любовью обрекающей взрослого сына на трагическую судьбу. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань" "Обещание на рассвете" – это история о матери, своей любовью обрекающей взрослого сына на трагическую судьбу. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань"
"Обещание на рассвете" – это история о матери, своей любовью обрекающей взрослого сына на трагическую судьбу. Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань"

Благодаря региональному проекту конкурса "Лучшие спектакли в городах России" самые заметные постановки доступны теперь и провинциальным театралам (фестиваль проходит в 13 городах РФ. - Прим. ред.). Но принимать "Золотую маску" в третий раз в своей истории выпадает далеко не всем, даже крупным, городам. Новокуйбышевску, который одновременно с фестивалем отмечал День города и День работников нефтяной и газовой промышленности, такая честь выпала.

Фото: Алексей Юхтанов
В Ульяновске стартовал театральный фестиваль "Золотая маска"

Дело в том, что с этим городом фестиваль связывают долгие творческие связи: работающий здесь Театр-студия "Грань" трижды становился номинантом "Золотой маски" и получил две премии в частных номинациях. Спектакли театра неоднократно попадали в Long List и участвовали во внеконкурсных программах фестиваля, неизменно получая сильный отклик среди профессионалов и широкого круга зрителей.

В этом году за время гастролей в Новокуйбышевске было показано четыре работы театров из Москвы и Санкт-Петербурга: "Зулейха открывает глаза" Башкирского театра драмы им. М. Гафури, "Комната Герды" театра "Особняк" и театральной лаборатории Яны Туминой (Санкт-Петербург), "Ревизор" театра "Суббота" (Санкт-Петербург). Помимо ярких постановок большое место в фестивале заняла образовательная программа для студентов, актеров и педагогов по театральному мастерству.

А открылась "Маска" спектаклем "Обещание на рассвете" московского театра им. А. С. Пушкина. Перед представлением актриса Александра Урсуляк, сыгравшая в спектакле главную роль, поделилась мыслями о своей работе:

- Это такая "душная" еврейская мамочка, окружающая сына невероятной любовью. Работая над ролью, я что-то черпала у своих родителей, из образа моей бабушки, что-то просто подсмотрела. Получился, на наш взгляд, очень узнаваемый персонаж.

Переносить роман, полный описаний, сложных философских идей, на сцену всегда очень непросто. Несмотря на это спектакль "Обещание на рассвете", на взгляд актрисы, получился очень интересным. Он идет на сцене с успехом уже много лет. Но когда Александра Урсуляк слышит, что какой-то еще театр взялся за эту работу, она обязательно идет посмотреть, какие решения нашли коллеги. Тема-то вечная...

- Фестиваль "Золотая маска" - культурное событие не только для Новокуйбышевска и нашего региона, но и всей страны, - отметил на открытии праздника губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - Такие значимые мероприятия становятся магнитом для людей творческих и талантливых, поклонников искусства. В Новокуйбышевске живет культура и искусство, творческая атмосфера все больше и больше проникает в наш регион. Особый культурный код, который есть у Новокуйбышевска, способствует развитию культуры во всем нашем регионе. В том числе проведение фестиваля подвигло нас к строительству в городе нового здания для театра "Грань".

Справка "РГ"

В 2022 году фестиваль "Золотая маска" в расширенном формате пройдет в Самаре. Не исключено, что такой чести удостоится и крупнейший моногород в стране - Тольятти.

Комментарий

Игорь Костолевский, народный артист России, президент фестиваля "Золотая маска":

- Я очень рад, что фестиваль уже в третий раз привозит свои спектакли в Новокуйбышевск. Это стало возможным благодаря поддержке наших партнеров и лично губернатора Самарской области Дмитрия Игоревича Азарова. Новокуйбышевск географически небольшой, но значимый город на театральной карте страны, который очень важен для нас. Здесь необыкновенный зритель. Во многом это потому, что в городе есть такой уникальный театр, как "Грань", со своим руководителем Денисом Бокурадзе и его командой единомышленников.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Фестиваль "Золотая маска"

Главное сегодня

Видеотрансляция: Спасательные работы на месте взрыва газа в Ногинске
МИД РФ пообещал ответить Эстонии на невыдачу визы российскому дипломату
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
СМИ: На "Яндекс" совершена крупнейшая DDoS-атака в истории Рунета
Как готовят к полету в космос героев российского фильма "Вызов"
10 важных вопросов о "Пушкинской карте"