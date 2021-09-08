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08.09.2021 21:51
Рубрика: Происшествия

Суд обязал чиновников возместить вред за ДТП на неучтенной трассе

Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Пенза)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Ямы на дорогах бесхозными не бывают. К такому выводу, важному не только для местных жителей, пришел Пензенский областной суд. Он обязал управление ЖКХ города Пензы выплатить штраф в 100 тысяч рублей за образование огромной выбоины на проезжей части дороги, соединяющей города Пензу и Заречный.
Со сварки первого стыка трубы будущего газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск" и отсыпки автомобильной дороги к газораспределительной станции Каркатеевы в Югре начали проект газификации нескольких населенных пунктов. Министр энергетики России Николай Шульгинов, принявший участие в торжествах, подчеркнул, что к 2024 году по совместной программе правительства округа и ПАО "Газпром" чистый природный газ вместо попутного нефтяного получат почти 170 тысяч северян - жителей Югры. Фото: Татьяна Андреева Со сварки первого стыка трубы будущего газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск" и отсыпки автомобильной дороги к газораспределительной станции Каркатеевы в Югре начали проект газификации нескольких населенных пунктов. Министр энергетики России Николай Шульгинов, принявший участие в торжествах, подчеркнул, что к 2024 году по совместной программе правительства округа и ПАО "Газпром" чистый природный газ вместо попутного нефтяного получат почти 170 тысяч северян - жителей Югры. Фото: Татьяна Андреева
Со сварки первого стыка трубы будущего газопровода-отвода "КС Южно-Балыкская - г. Нефтеюганск" и отсыпки автомобильной дороги к газораспределительной станции Каркатеевы в Югре начали проект газификации нескольких населенных пунктов. Министр энергетики России Николай Шульгинов, принявший участие в торжествах, подчеркнул, что к 2024 году по совместной программе правительства округа и ПАО "Газпром" чистый природный газ вместо попутного нефтяного получат почти 170 тысяч северян - жителей Югры. Фото: Татьяна Андреева

Эта дорога не раз попадала в объектив камеры видеорегистраторов на автомобилях. В соцсетях ей даже посвящали стихи и частушки: "Вот сегодня повезло! Грязь, дороги развезло. Дома миленький сидит, на меня одну глядит". Временами это было даже смешно, но по большей части грустно, так как на улице Коннозаводской периодически теряли колеса автомобили самых разных марок.

Фото: iStock
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После опубликования поста отчаяния на странице местного сообщества пользователей соцсетей "Пенза Решения", на яму обратило внимание региональное управление ГИБДД. Знаменитую выбоину измерили во всех направлениях. Вместо линейки инспекторам пришлось орудовать рулеткой.

На тот момент размеры ямы на асфальте достигали почти метр в длину и столько же в ширину, глубиной она была девять сантиметров. К слову, заметим, общая площадь ее в десять раз превышала предельно допустимые размеры дефектов на проезжей части в виде выбоин, просадок, проломов, колей и иных повреждений.

- Согласно требованиям пункта 5.2.4 ГОСТ Р 50597-2017, покрытие проезжей части не должно иметь разломов, превышающих по длине - 15 сантиметров, по глубине - 5 сантиметров и общей площадью - 600 квадратных сантиметров, - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Но дело затянулось из-за определения надлежащего ответчика. Ни мэрия Пензы, ни власти города Заречного не спешили признавать яму своей.

В судебном заседании представитель УЖКХ Пензы пояснил, что организация не может быть ответчиком, поскольку этот участок дороги в муниципальную собственность не передавался, в реестре муниципального имущества не значится, а следовательно, деньги на его содержание и ремонт не выделялись.

Однако эти доводы Первомайский районный суд не принял. Все дороги, которые не включены в реестр и не оформлены в частную собственность, являются дорогами местного значения, значит, ответственность за них несет муниципалитет в лице управления ЖКХ города.

Все дороги, которые не включены в реестр и не оформлены в частную собственность, являются дорогами местного значения, значит, ответственность за них несет муниципалитет

Объективных причин, препятствующих чиновникам своевременно принять меры по проведению ремонтно-дорожных работ, суд не нашел и вынес решение о взыскании штрафа в 100 тысяч рублей.

Не согласившись с постановлением суда первой инстанции, представители мэрии подали жалобу, которая судебной коллегией по административным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения.

Кстати, неделей раньше УЖКХ Пензы оштрафовали на 400 тысяч рублей за отсутствие разметки на местных дорогах.

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