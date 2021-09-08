В центре Перми строительный кран упал на трамвайные пути

В Перми на улице Петропавловской упал строительный кран на трамвайные пути. Об этом сообщил городской департамент транспорта.

При этом было прервано движение трамваев между остановками "Улица Попова" и "Сквер уральских добровольцев". Вагоны пустили в объезд по улицам Революции, Пушкина и Борчанинова.

По предварительной информации, никто не пострадал, движение было восстановлено через четыре часа. Причины падения крана сейчас выясняются.