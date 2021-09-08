В Чувашии 2022-й объявили Годом выдающихся земляков

2022 год в Чувашии объявлен Годом выдающихся земляков - известных выходцев из республики. Соответствующее предложение Общественного совета при главе региона поддержал Олег Николаев.

Глава республики отметил, что данное решение будет логическим продолжением Года памяти и славы в стране и Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей.

- Вспоминая об известных именах, которые прославили Чувашию в разные времена, делали высокие достижения в отраслях и сферах, мы закрепим линию памяти о наших предках. Отметим и тех, кто вносит вклад в развитие республики сегодня, - отметил Николаев.

Он также добавил, что программу Года необходимо наполнить содержательно, а работу вести как по территориальному, так и по отраслевому принципу.

- Будут вовлечены все отраслевые министерства, администрации районов и городов. Активно включим и диаспору, чувашские национально-культурные объединения, которые функционируют в субъектах России и за рубежом, - заявил руководитель региона.

Председатель Общественного совета при главе Чувашии Наталия Партасова в свою очередь выразила мнение, что люди, посвятившие свою жизнь служению отечеству, являются достойными образцами для подрастающего поколения.

Выбор тематики предстоящего года был сделан с участием жителей республики. В августе по поручению Николаева был организован сбор предложений от органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности. Всего поступило более 200 вариантов, из которых были выбраны восемь наиболее популярных. Они были предложены для голосования в сообществах республики в социальных сетях, мессенджерах, а также на порталах "Народный контроль" и "Открытый город". Участие в голосование приняли более 8,7 тысячи человек.

В тройке лидеров в результате оказались Год села - развития сельских территорий, Год счастливого детства и Год выдающихся земляков. Последний вариант и был утвержден после обсуждения членами Общественного совета.