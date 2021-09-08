В Нижнем Новгороде освятили один из трех алтарей Вознесенского храма

В приволжской столице освящен первый из трех приделов храма Вознесения Господня на Ильинской улице. По словам митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, храм по своему убранству станет одним из лучших в городе.

Еще на рубеже XIX-XX веков Вознесенский храм, построенный чаяниями ямщиков и купцов, был одним из самых красивых и богатых в Нижнем Новгороде, приход его насчитывал свыше тысячи человек. Здесь находились почитаемые иконы, выполненные искусными мастерами и украшенные золотом и драгоценными камнями, великолепный иконостас, красивейшие росписи.

К началу XXI столетия от былого величия храма с 400-летней историей остались лишь монументальные стены, фрагменты фресок, фотографии иконостаса и исторические свидетельства, напоминающие о том, что представляла собой "Ильинская свеча" - такое название колокольни храма закрепилось в народе. С середины 1938 года здесь прекратились богослужения. В здании расположились склады и хранилища фондов областной научной библиотеки, а в подвалах - жилые квартиры.

Церковная жизнь возобновилась здесь лишь в 2003 году, понемногу пошли реставрационные работы. А год назад с назначением на службу настоятеля храма протоиерея Михаила Сторонкина начали собираться прихожане, попечители и просто неравнодушные люди, желающие помочь в восстановлении главной жемчужины Ильинской улицы.

Важно, что храм восстанавливается именно чаяниями обычных людей, а поэтому все, что здесь сделано, это результат общих усилий нижегородцев. Внести свой личный вклад в процесс реставрации можно до сих пор: сейчас собрано порядка четверти необходимых на все запланированные работы средств.

Левый придел храма - в честь святителя Николая Чудотворца - стал первым из трех приделов, где работы завершены. По случаю освящения придела в храме собрались воспитанники православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, которая находится неподалеку.

Правый придел - в честь иконы Божией Матери "Неопалимая Купина" и мученицы Татианы - должен быть закончен этой осенью. Центральный - в честь Вознесения Господня - через год.

Воссоздается убранство храма по фрагментам сохранившихся фресок и фотографиям иконостаса. Мастера объединения "Византия" под руководством Николая Юшкова взяли за основу росписи стиль художников Виктора Васнецова и Михаила Нестерова. За минувший год вся "Ильинская свеча" буквально засияла изнутри.

- Храм начинает приобретать особое благолепие, и по своему убранству он будет одним из лучших в Нижнем Новгороде. Этот храм - наш подарок городу в год его 800-летия. В нем будут совершать молитвы воспитанники и педагоги православной гимназии имени преподобного Сергия Радонежского, которая находится рядом, - сказал по окончании богослужения митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.

В свою очередь, отец Михаил Сторонкин выразил надежду на то, что в храме будут собираться не только дети, но и молодежь - вокруг немало учебных заведений. Уже сейчас при церкви действует воскресная школа.

- Мы уповаем, что через церковное благолепие, через красоту храма они познают и красоту нашей православной веры, - сообщил настоятель.