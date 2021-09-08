В Нижнем Новгороде прошел просветительский марафон "Новое знание"

В рамках II федерального просветительского марафона "Новое знание", который прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Владивостоке и Нижнем Новгороде, на площадках этих городов выступили известные спикеры - ученые, государственные и общественные деятели, историки, изобретатели, публицисты из РФ и других стран.

Молодые люди с интересом слушали лекторов марафона и Елену Проничеву в частности. Фото: Антон Дерябин

Приволжская столица представила тематический трек "История и культура". В выставочном центре "Арсенал" с нижегородцами общались генеральный директор Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Владимир Урин, сценарист и режиссер Алексей Нужный, а также директор Политехнического музея Елена Проничева.

Владимир Урин в диалоге со студентами нижегородских вузов отметил, что актерство - "страшная профессия", поскольку вершин достигают сотни людей, а десятки тысяч актеров вынуждены играть маленькие роли, которые в театре называют "кушать подано".

- Я тоже собирался стать артистом, но на втором курсе обучения понял, что буду очень средним артистом, - признался Урин. - Потом хотел стать режиссером, а в 26 лет по счастливой случайности занял должность директора театра в Кирове.

Роль администратора подошла для Владимира Урина как нельзя лучше: он возглавил один из ведущих театров страны. Кстати, артисты ГАБТа 16 и 17 сентября приедут в Нижний Новгород с двумя гала-концертами, которые запланированы к показу в драматическом и оперном театрах.

Алексей Нужный поделился своими ближайшими планами - он намерен приступить к съемкам фильма о Петре Великом в следующем году. И ставит перед собой задачу сделать историческое кино интересным для молодой аудитории. А Елена Проничева отметила, что в Политехническом музее скоро появятся особые лаборатории, которые свяжут искусство, науку и технологии.

- Музей конкурирует с крупными общественными пространствами - парками, кинотеатрами, даже ресторанами, если в музее есть общепит. Музей становится хорошим местом досуга, где интересно и взрослым, и детям, - считает директор Политехнического музея.