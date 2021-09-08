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08.09.2021 11:17

Осеннее дефиле

В Перми пройдет всероссийский фестиваль "Фанфары Прикамья"
Текст: Константин Бахарев
Российская газета - Неделя - Пермский край № 205(8556)
С 17 по 19 сентября в краевом центре состоятся выступления оркестров из Казани, Нижнего Новгорода, Асбеста, Белгорода и Перми. О том, что ждет жителей, рассказал художественный руководитель Пермского губернского оркестра Евгений Тверетинов.
Пермский губернский оркестр в этом году гастролировал дважды: выступил в Самаре на Дне города и в Нижнем Новгороде, который отмечал свое 800-летие. Фото: Архив "РГ" Пермский губернский оркестр в этом году гастролировал дважды: выступил в Самаре на Дне города и в Нижнем Новгороде, который отмечал свое 800-летие. Фото: Архив "РГ"
Пермский губернский оркестр в этом году гастролировал дважды: выступил в Самаре на Дне города и в Нижнем Новгороде, который отмечал свое 800-летие. Фото: Архив "РГ"

Евгений Александрович, фестиваль "Фанфары Прикамья" становится традиционным для нашего города. Что на этот раз увидят жители края?

Евгений Тверетинов: Программа фестиваля разнообразна, у нас выступят представители пяти городов. Сначала планировалось, что концерты пройдут на открытых площадках: эспланаде, в парках и скверах Перми. Но санитарная ситуация внесла свои коррективы, к сожалению. Поэтому все выступления состоятся в помещениях завода Шпагина. А заключительный - в комплексе имени Сухарева, что на шоссе Космонавтов.

Фото: Дмитрий Черба
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К нам приедут порядка 300 музыкантов. Заключительный концерт особенно порадует пермяков, так как пройдет в формате дефиле. Я называю это шоу марширующих оркестров. Они не просто будут сходиться и расходиться, как многие видели по телевизору. Все движения музыкантов поставлены хореографом. Наш оркестр подготовил новую программу-дефиле "Танцующая планета". Мы уже представляли ее нынешним летом на фестивале в Нижнем Новгороде.

В этом году Пермский губернский оркестр выезжал на гастроли. Действующие ограничения не помешали?

Евгений Тверетинов: Конечно, обстановка сейчас мало способствует выступлениям. Некоторые музыкальные коллективы пытаются перейти на новый, онлайн-формат концертов. Но это угнетает артистов. Ведь музыканты, певцы, танцоры - творческие личности. Чтобы возникала эмоциональная связь, им необходим контакт со зрителями.

Несмотря на сложности, летом, получив, конечно, все разрешения, мы выезжали в Самару, где выступили на Дне города, и в Нижний Новгород, который отмечал свое 800-летие. Везде было много оркестров из разных городов нашей страны. И мы получили свой заряд позитивной энергии, задора. Все было великолепно.

Кроме духовых оркестров другие гости ожидаются на "Фанфарах Прикамья"?

Евгений Тверетинов: Да, конечно. Почетным гостем пермского фестиваля в этом году будет Дэвид Йоханнсон - президент Европейской ассоциации волынщиков, можно сказать, главный волынщик Европы. Мы с ним договорились о приезде заранее, а недавно встретились в Москве на фестивале военных оркестров "Спасская башня". Йоханнсон очень хочет побывать в Перми. Он обязательно выступит и сыграет на волынке. Приедет к нам и Михаил Брызгалов, президент Всероссийского духового общества имени Валерия Халилова.

Можно сказать, что концерты в рамках проекта "Фанфары Прикамья" являются подготовкой к фестивалю духовых оркестров, проведение которого намечено на 2023 год, к 300-летию Перми. И мы уже планируем, кого пригласим. Помимо российских музыкантов приглашены и зарубежные.

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