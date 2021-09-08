В Удмуртии медики спасли пациента со 100-процентным поражением легких

Врачи из Удмуртии спасли пациента с полным поражением легких. Реаниматологи Республиканской клинической инфекционной больницы успешно провели процедуру ЭКМО, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Как пояснили медики, ЭКМО достаточно рискованный метод лечения, но иногда это единственный шанс на выживание человека в тяжелом состоянии.

35-летний житель Сарапула Иван был экстренно госпитализирован с диагнозом "коронавирусная инфекция". Уже через несколько дней мужчину перевели в реанимацию, где ему диагностировали 100-процентное двустороннее поражение легких. Пациента подключили сначала к аппарату ИВЛ, а потом и к ЭКМО. По словам заведующего отделением РКИБ Вячеслава Аникаева, "ЭКМО позволяет на некоторое время выключить легкие из газообмена. Данный пациент пробыл в медикаментозной коме на аппарате ЭКМО 21 день, выводили мы его из этого состояния постепенно, очень осторожно".

Сейчас Иван уже выписан и проходит реабилитацию. Пока он находился на лечении, в его семье родился первенец. Беременностью супруги молодой человек объяснил свой отказ от вакцинации от COVID.

"Все произошедшее, конечно, стало для меня полной неожиданностью. Я веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, и вакцинироваться не хотел - жена ждала ребенка, я надеялся на свой иммунитет. Сейчас очень жалею, что вовремя не поставил прививку, возможно, она спасла бы меня от такой тяжелой болезни", - процитировала Ивана пресс-служба Минздрава.

ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация) - метод насыщения организма кислородом при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности. К больному подсоединяют специальный аппарат - мембранный оксигенатор. Кровь забирается из венозного русла, очищается, насыщается кислородом и подается в артерию. При этом все происходит максимально близко к сердцу, а легкие исключаются из круга кровообращения и получают возможность для восстановления.