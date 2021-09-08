До последнего времени чистоту областного центра и опыт работы региона с твердыми коммунальными отходами (ТКО) ставили в пример чуть ли не всей России. А уж скромная сотня рублей, которую в месяц платит ульяновец за вывоз ТКО, была предметом удивления всех соседей, где тариф в разы выше. Но беда грянула нежданно, как снег в летнюю жару.

По итогам внеплановой апрельской проверки межрегиональным управлением Росприроднадзора было возбуждено сразу несколько дел об административных нарушениях на компанию "Центрэкотех", владеющую крупнейшим в Ульяновской области объектом по конечному обращению с твердыми коммунальными отходами. Это помимо штрафных санкций сделало невозможным работу самого объекта, куда после сортировки прежде свозили для утилизации около 35 процентов мусора со всего региона.

Суды - сначала Ульяновский, а затем и Арбитражный апелляционный суд в Самаре (26 августа) - данное решение надзорного ведомства поддержали. И то, что жители славного Симбирска и еще десятка районов и малых городов Ульяновской области пока не погрязли в завалах мусора с кишащими там крысами и вороньем, по оценкам, - дело нескольких дней, пока регоператор сможет складировать ТКО на запасном пятачке, где прежде стояла спецтехника. А далее, не исключено, отхожие пирамиды начнут расти прямо во дворах, ибо подходящего запасного полигона для них нет.

О подробностях ЧП в бывшем хваленом коммунальном хозяйстве "РГ" узнала из письма (находится в распоряжении редакции), которое в адрес главы государства направили коллективы регоператора - компании "Горкомхоз" и его партнера ООО "Центрэкотех". По мнению авторов обращения, "Привлечение к административной ответственности юридически будет означать, что ООО "Центрэкотех" не осуществляет деятельность по переработке и утилизации отходов (их использование для производства новой продукции. - Прим. ред.), а фактически захоранивает их. Следствием этого вывода будет требование Росприроднадзора о компенсации вреда окружающей среде. При этом лабораторные исследования при проверке показали отсутствие такового".

Единственное значимое нарушение, которое обнаружила инспекция Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области во время своей последней проверки 24 августа этого года, - отсутствие на полигоне знака о запрете курения. Все оборудование работало исправно, в пределах нормативов были химические, микробиологические, радиологические и прочие показатели компостируемых отходов.

Признаюсь, что, отправляясь на "опасный для экологии объект", была готова увидеть картину самого жуткого мусорного развала со специфическим запахом гниющих арбузов и "дымящихся нечистот". Но отработанный песчаный карьер Баратаевский, что в трех километрах от Ульяновска, поразил меня уже на подступах. Не зная о современном назначении объекта, можно было легко принять его за действующий карьер. На свежеубранных сельхозполях по соседству ни одной голодной вороны и летающих пластиковых пакетов. На площадке - длинные холмы, присыпанные песком, - только газоотводящие трубы и сборники инфильтратов говорят о глубинных процессах гниения.

Здесь уместно сделать историко-экологическое отступление, тем более что площадка эта использовалась под складирование ТКО с середины 50-х годов прошлого века и давно бы исчерпала свои ресурсы, если бы ООО "Центрэкотех" не стал искать новые...нет не земли, а современные технологии работы с ТКО.

Результатом его сотрудничества с Пермским национальным исследовательским политехническим университетом стала разработанная специально для местных условий (приезжие ученые увезли тогда в свои лаборатории около полутоны ульяновского мусора) технология компостирования ТКО для производства технического грунта. Суть процесса в том, что после сортировки отходов, позволяющей извлечь все востребованные фракции и передать их на повторное использование, хвосты отправляют на полигон и складываются в гурты. В год этот объект "Центрэкотеха" принимает около 130 тысяч тонн ТКО, или 1,5 миллиона кубических метров. Затем в гурты вносятся биодобавки (септики и микроорганизмы, ускоряющие процессы разложения и обеззараживания в сотни раз), присыпают их песком и постоянно увлажняют. В целом процесс компостирования длится два с половиной месяца. В результате компания получает безопасный для экологии технический грунт, который сама же и использует для рекультивации отработанного карьера. При обычном захоронении на разложение органики уходит минимум 20 лет, а спутниками "традиционных" методов являются частые возгорания.

Процесс компостирования длится 2,5 месяца. В результате компания получает безопасный для экологии технический грунт, который использует для рекультивации отработанного карьера

Вот на такой недорогой, но эффективный метод общество в 2018 году получило ТУ и положительное заключение государственной экологической экспертизы. Тогда же переоформили и лицензии с захоронения на обработку и утилизацию ТКО. Перейдя от хранения к переработке, смогли не только продлить срок службы старого полигона, заметно снизить его влияние на окружающую среду, но и удержать приемлемый тариф на услуги для населения, ведь платить за негативное воздействие на экологию больше не было нужды.

Но в новом методе оказались и свои подводные камни. Простота технологии еще в 2018 году, вскоре после внедрения метода, заставила представителей Росприроднадзора усомниться в том, что ООО "Центрэкотех"" действительно занимается утилизацией, а не привычным захоронением мусора. Тогда выданные предписания и наложенные штрафы компании удалось оспорить в суде. Спустя три года вопрос встал вновь.

Еще один камень преткновения - сезонность компостирования. Биодобавки работают только при плюсовых температурах воздуха, поэтому "зимний" мусор просто складируется на полигоне в ожидании весны. А это, по мнению проверяющих, означает, что фирма не только утилизирует, но и хранит ТКО, не имея на данный вид деятельности соответствующей лицензии.

Не подвластны прожорливым бактериям и неорганические соединения, поэтому небольшие остатки пластика, металла, камня все же присутствуют в новом продукте. А стало быть, мусор не до конца переработан, хотя полученный технический грунт и безопасен для окружающей среды, что подтверждают постоянные лабораторные исследования Роспотребнадзора.

Есть и еще ряд нарушений, которые надзорный орган счел значимыми. Хотя, по мнению специалистов ООО "Центрэкотех", фактически стороны спорят в судах о том, какую деятельность общество осуществляет - обработку или захоронение. Необходимо напомнить, что Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2020 года были утверждены "Единые требования к объектам обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов". Данный документ определяет, что существующие объекты подлежат приведению в соответствие к Единым требованиям до 1 января 2026 года. А значит, у ООО "Центрэкотех" есть законные пять лет и нет никакой необходимости закрывать объект из-за существовавшей ранее путаницы в формулировках и определениях видов деятельности по обращению с отходами.

А пока идут судебные дебаты между коммунальщиками, бизнесом и охранителями природы, власти Ульяновской области вынуждены спешно и пока безрезультатно искать выход из создавшейся ситуации. Ближайший полигон, куда можно было бы отправить "невостребованный" отныне мусор, находится в районе поселка Сурское, что в 120 километрах от мусоросортировочного комплекса "Горкомхоза". Чтобы внести этот объект в территориальную схему, понадобится не менее года. К тому же в регионе нет такого количества спецтехники, чтобы собирать отходы в местах их образования, доставлять на мусоросортировочную станцию, а потом ежедневно везти хвосты за 120 километров. Это приведет к росту транспортных затрат на 44-55 процентов. А заплатит за все рядовой житель, тариф для которого моментально вырастет с 99,8 рубля до 145,6. Ну, это по самым скромным подсчетам.

Вопрос же, кому выгодно реально ухудшать экологическую обстановку в регионе, сводить к нулю развитие успешного бизнеса, ставить под угрозу санитарную безопасность людей, да еще и множить при этом их расходы на коммуналку в наше непростое время, остается за рамками всех разбирательств.