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08.09.2021 21:16
Рубрика: Культура

"Золотая маска" приехала в Ульяновск

Текст: Алексей Юхтанов ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 206(8557)
Главный театральный фестиваль страны в Ульяновске не впервые. "Я очень рад, что "Золотая маска" в седьмой раз привозит сюда спектакли, отмеченные премией, - признался президент фестиваля, народный артист Игорь Костолевский. - У нас замечательные отношения и с коллегами из областного драмтеатра, и с ульяновским зрителем".
Александра Урсуляк призналась, что роль мамы далась ей непросто, потому что все мы родители и дети. Фото: Павел Шалагин Александра Урсуляк призналась, что роль мамы далась ей непросто, потому что все мы родители и дети. Фото: Павел Шалагин
Александра Урсуляк призналась, что роль мамы далась ей непросто, потому что все мы родители и дети. Фото: Павел Шалагин

Спектакли идут неделю, с понедельника до воскресенья, 12 сентября. Зал областного драмтеатра недогружен - но по причинам понятным. Бабушки-капельдинеры строго следят, чтобы медицинские маски прикрывали зрительские носы. "Желающих попасть на спектакли "Золотой маски" гораздо больше, - объясняет областной министр культуры Евгения Сидорова. - Увы, пока мы можем лишь надеяться, что в следующий раз обстоятельства позволят провести фестиваль при полной загрузке театрального зала".

Фото: Пресс-служба театра-студии "Грань"
Самарцам показали номинированные на "Золотую маску" спектакли

В первый день зрителям представили спектакль московского Театра имени Пушкина "Обещание на рассвете" - постановку режиссера Алексея Кузмина-Тарасова по художественной автобиографии француза Ромена Гари. Литературный мистификатор, кинорежиссер, дипломат Гари описал в книге свои отношения с матерью, безумно его любившей и предопределившей этим его судьбу. Материнская любовь эгоистична - но она и окрыляет. Вера ее в гениальность и исключительность сына и возвышает, и разрушает. Мистическая связь сына с матерью ведет его по жизни - и ему, чем дальше, тем понятнее, что никакая женщина не сможет полюбить его сильней.

Мать в спектакле играет замечательная Александра Урсуляк. Ее сына Романа - Андрей Заводюк, почти годящийся ей в отцы, - он почти лет на двадцать старше. Так бывает в жизни: дети становятся старше родителей, которые остались молодыми. Режиссер выстраивает на этом целую игру ассоциаций: прошлое и настоящее, воображаемое и пережитое, ирония и исповедь, сила чувств и подавление воли - переплетаются так, что кажутся уже неотделимыми друг от друга...

После спектакля хочется перевести дыхание. Александра Урсуляк призналась зрителям: "Этот спектакль играем достаточно долго, и каждый раз, встречаясь со зрителем, мы понимаем, что очень сложно остаться равнодушным к этой теме. Просто по причине того, что мы все - дети и родители... Но мы действительно очень рады делиться со зрителями нашими светлыми чувствами..."

В последние два дня "Золотая маска" представит ульяновским зрителям чеховского "Медведя" в постановке Владимира Панкова - спектакль столичного Центра драматургии и режиссуры и Международного театрального фестиваля имени Антона Чехова. На сцене - Елена Яковлева и Александр Феклистов.

Кстати

Региональная программа "Золотой маски" проводится при поддержке Минкультуры России и Фонда президентских грантов. Генеральные партнеры - Благотворительный фонд Михаила Прохорова и Сбер. В этом году партнером проекта в Ульяновске стала также группа компаний "Волга-Днепр". "Золотая маска" представляет свои программы в Ульяновске с 2013 года.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск Фестиваль "Золотая маска"

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