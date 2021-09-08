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11.09.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Горный туризм привлекает все больше россиян

Текст: Татьяна Кузнецова (Горно-Алтайск)
Российская газета - Неделя № 205(8556)
Алтайские горы манят путешественников своей первозданной красотой, величием и древней историей. Побывав здесь однажды, хочется вернуться снова. И многие возвращаются, что подтверждает растущий турпоток. За шесть месяцев 2021 года в Республике Алтай уже побывало более миллиона человек.
Алтайские горы манят путешественников своей первозданной красотой, величием и древней историей. Фото: Павел Кузьмин / мирпутешествий.рф Алтайские горы манят путешественников своей первозданной красотой, величием и древней историей. Фото: Павел Кузьмин / мирпутешествий.рф
Алтайские горы манят путешественников своей первозданной красотой, величием и древней историей. Фото: Павел Кузьмин / мирпутешествий.рф

Повышенный интерес к путешествиям подогревает и программа туристического кешбэка в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Владельцы баз отдыха и организаторы туров говорят, что не упомнят такого большого потока отдыхающих. "Впервые за 45 лет работы в отрасли испугался наплыва гостей, - признается исполнительный директор Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Сергей Зяблицкий. - В прошлом году мы обкатали программу кешбэка, и теперь у туристов нет проблем с оформлением 20-процентного возврата за путевки. Поэтому многие пользуются такой возможностью сэкономить на отдыхе. Вот и сейчас у нас активно бронируют туры на осень".

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Весной туры в Горный Алтай с кешбэком пользовались большим спросом еще и потому, что местные туроператоры и базы отдыха не повышали стоимость путевок, так что скидка была реальной. На увеличении турпотока сказалась и растущая транспортная доступность. Аэропорт Горно-Алтайска принимает рейсы со всей страны.

Чем же так привлекает Алтай? Конечно, удивительной природой - заснеженными вершинами, бездонными горными озерами, марсианскими пейзажами. Всю эту красоту можно увидеть даже за недельную поездку. Такие туры с кешбэком пользуются популярностью. Экономвариант обойдется всего в 26-27 тысяч рублей за неделю. Начинается путешествие с поездки по горному серпантину Чуйского тракта. Туристов ждут захватывающие дух перевалы, бурные воды Катуни. Здесь на скалах можно увидеть рисунки древних людей - петроглифы. А заехав в Чуйскую степь, попасть на "Марс". Благодаря уникальной минерализации равнина, холмы и горы окрашены в яркие красные, желтые и зеленые оттенки. Так что создается полная иллюзия марсианского пейзажа. Еще более неземным выглядит озеро гейзеров, меняющее цвет в зависимости от времени года и суток.

Дальше по Чуйскому тракту можно попасть на Мертвое озеро и урочище Пазырык, где археологи нашли мумию "Алтайской принцессы". А в урочище Ак-Курум увидеть одно из чудес России - нерукотворные Каменные грибы. Завершает тур прогулка на катере по Телецкому озеру. "Поездка на Алтай была незабываемой, - делится впечатлениями туристка из Москвы Евгения. - За семь дней мы увидели столько, что впечатлений хватит на весь год. Поражает красота гор и природных памятников. Но особенно понравилась встреча с коренными алтайцами. Мы услышали национальное горловое пение сказителей кайчи, много узнали об удивительной культуре этого народа".

Алтайские горы привлекают и экстремалов, ведь здесь можно сплавиться по горным рекам, спуститься со спелеологами в глубокие карстовые пещеры и подняться с альпинистами на самую высокую алтайскую вершину - Белуху. "Когда из последних сил доползаешь до верхушки перевала, слезы текут от восторга: красавица Белуха сияет вечными льдами. Отсюда вы уедете другим человеком!" - говорит бывалая путешественница Маргарита.

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