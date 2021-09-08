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08.09.2021 08:44
Рубрика: Общество

Как стать донором плазмы в Томске

Текст: Алексей Хадаев (Томск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 205(8556)
На сайте стопкоронавирус.рф появилась база медучреждений, где принимают плазму с антителами к COVID-19. Это лучшее лекарство, которое позволяет эффективно бороться с новым коронавирусом.

Жители Томской области могут сдать плазму в ОГБУЗ "Томский региональный центр крови" с 08:00 до 12:30 в будние дни.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как подчеркнули в региональном центре крови, антитела содержатся в плазме крови переболевших коронавирусом или привитых доноров. Препарат безопасен, так как полностью очищен от патогенных бактерий и вирусов. Взятая у донора плазма поможет двум-трем больным коронавирусной инфекцией в тяжелом и среднетяжелом состояниях.

Процедура проходит в два этапа. Сначала - регистрация донора, обследование и осмотр врача-трансфузиолога. Это займет до полутора часов. Перед сдачей плазмы донору предложат чай и печенье.

Сама донация занимает 40-50 минут. С помощью специального аппарата кровь донора разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки возвращаются обратно, а заготовленная плазма собирается в контейнер. Объем одной донации - от 300 до 600 миллилитров.

Контакт

Томский региональный центр крови: тел. 8 (3822) 41-98-32.

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