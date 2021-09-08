Как стать донором плазмы в Томске

Жители Томской области могут сдать плазму в ОГБУЗ "Томский региональный центр крови" с 08:00 до 12:30 в будние дни.

Как подчеркнули в региональном центре крови, антитела содержатся в плазме крови переболевших коронавирусом или привитых доноров. Препарат безопасен, так как полностью очищен от патогенных бактерий и вирусов. Взятая у донора плазма поможет двум-трем больным коронавирусной инфекцией в тяжелом и среднетяжелом состояниях.

Процедура проходит в два этапа. Сначала - регистрация донора, обследование и осмотр врача-трансфузиолога. Это займет до полутора часов. Перед сдачей плазмы донору предложат чай и печенье.

Сама донация занимает 40-50 минут. С помощью специального аппарата кровь донора разделяется на плазму и клеточную фракцию. Эритроциты и другие клетки возвращаются обратно, а заготовленная плазма собирается в контейнер. Объем одной донации - от 300 до 600 миллилитров.

Контакт

Томский региональный центр крови: тел. 8 (3822) 41-98-32.