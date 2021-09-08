Как защитить ребенка от агрессии сверстников

Проявление детской агрессии все чаще переходит границы разумного, причем речь идет не только о старшеклассниках, но и об учениках начальной школы. В Новосибирске десятилетней девочке в лицо бросили камень. По словам матери пострадавшей, бросивший его мальчишка уже давно держит в страхе детвору во дворе. Родители написали заявление в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), однако опасаются, что все закончится стандартным: "Мы приходили, но никого не было дома".

Все началось около двух лет назад, поначалу выглядело вполне безобидно и даже напоминало мальчишеские знаки внимания, хоть и весьма хулиганские. Девочка возвращалась домой то с болтающимся хлястиком, то с порванным рюкзаком. Как-то раз малолетний "ухажер" стукнул десятилетнюю школьницу пластиковым черенком от лопаты. А затем она пришла домой вся в грязи, после того как Андрей (имена детей изменены) толкнул ее в лужу. Позже он взял это за правило.

- Вмешиваться в детские разборки мне до последнего не хотелось, - вспоминает мама пятиклассницы. - Советовала, что если бьет - постарайся как-то ответить, чтобы ребенок понял: так нельзя. Но его ничто не останавливало, начали страдать и другие дети. На днях я прошлась по соседям, несколько человек охотно подписались под моим заявлением, потому что это проблема во всем дворе. Точнее, только у девочек или совсем маленьких детей, мальчишек-сверстников хулиган обходит стороной - боится. Убегает, даже если просто увидит пацана своего возраста. Тоже ведь странное поведение.

Зато из маленьких ребят хулиган сколотил "банду". Ольга Ткачук удивляется: еще вчера он таскал восьмилетнюю Эльвиру за волосы, а сегодня она с другими детьми собирает палки и ветки для его шалаша за домом. Женщина считает, что это своего рода "стокгольмский синдром" или Андрей просто запугал своих "последователей" настолько, что они теперь не отходят от него. Шалаш, кстати, стал своего рода камерой пыток. Его "хозяин" мог затолкнуть туда кого-то из детей и там ударить палкой или скакалкой. Руками не бьет.

- Чаша моего терпения переполнилась недели три назад, когда он начал бросать в наши окна камни. Мы живем на первом этаже, там и целиться особо не надо. Камни летели весьма увесистые, возьми он "снаряд" побольше, и стеклопакет мог треснуть. Я вышла, поймала его за руку. В окно видела, что это он кидался. Но когда привела к родителям, его мама заявила: наш ребенок такого сделать не мог. Никто его даже ругать не собирался. А он стоит и смотрит на меня совершенно взрослым, угрожающим взглядом - чувствует свою безнаказанность.

От своего "ухажера" дочь Ольги узнала, что до четырнадцати лет ребенок не несет ни административной, ни тем более уголовной ответственности за свои поступки. До этого девочка и не задумывалась о том, что прописано в каких-то там "взрослых" кодексах. Андрей же, по всей видимости, пункт об ответственности отыскал и понял по-своему.

О ситуации во дворе Ольга решила рассказать после того, как увидела дочь с окровавленным лицом - брошенный хулиганом камень рассек мягкие ткани в сантиметре от левого глаза.

- Дети играли во дворе, Андрей начал кидаться камнями, - пересказывает Ольга историю дочери. - Ребята говорят, он намеренно метился в голову. Они уворачивались как могли, кричали, чтобы перестал, но один из камней все же попал дочери в лицо. Мне позвонила соседка, когда я шла с работы. Она забрала мою дочь к себе, чтобы обработать рану, но кровь никак не останавливалась. Я трясущимися руками набрала номер ребенка по видеосвязи и когда увидела ее, прямо на месте села на бордюр. Ноги подкашивались, было страшно: у дочки половина лица в крови, непонятно даже, цел ли глаз.

В больнице успокоили: травмы неопасные, синяки да ссадины. Заживут. Только вот что делать со страхом, ставшим постоянным спутником детских прогулок? На следующий день девочка снова позвонила маме. По ее словам, Андрей стоял под окном и кричал: "Ленка, выходи биться!" А еще через пару дней грозился ударить ножом любую девочку, если они сейчас же не покинут "его двор". Потом оправдался: "Нож-то не настоящий, игрушечный".

Что же касается взрослых, во всей этой истории примечательна не столько позиция родителей мальчишки, которые списывают все на детские шалости да утверждают, что их ребенок сам терпит нападки со стороны девчонок, сколько действия работников ПДН. Ольга настойчиво добивалась того, чтобы инспектор сходила к родителям Андрей, регулярно звонила и выслушивала оправдания: то день дежурства, то вовсе: "По регламенту у нас есть на это месяц". А ведь была надежда на то, что визит инспектора в семью образумит агрессивного ребенка.

Увы, родители девочки остро чувствуют свое бессилие. Ольга признается, что в тот день, когда камень прилетел дочке в лицо, и она, и ее муж едва ли смогли бы себя контролировать, попадись им род руку дворовый хулиган. Но истории, когда родители вступаются за детей с применением физической силы, заканчиваются одинаково и, естественно, не в пользу взрослых.

Наказание даже в отношении собственного ребенка сегодня может обернуться для родителей штрафом. Административная статья о побоях предусматривает взыскание от пяти до тридцати тысяч рублей. Что уж говорить об оплеухе, адресованной чужому , - в этом случае взрослый вполне может стать фигурантом уголовного дела.

Так, уголовным делом обернулась нашумевшая история, произошедшая в одном из дворов поселка Краснообск. Мужчина толкнул десятилетнего мальчишку, тот упал. Видеозаписи инцидента было достаточно для того, чтобы в СК завели уголовное дело, а в сети началась настоящая травля "изувера". Проверку по этой и еще нескольким схожим ситуациям ведут и в прокуратуре. Мужчина оправдывался: мол, пострадавший травил его сына. Но рукоприкладство, конечно, не выход. Можно ли разрешить проблему, не нарушая букву закона?

Как поясняет адвокат Ольга Писанова, применение гражданско-правовых норм об ответственности за вред, причиненный детьми в возрасте до четырнадцати лет, прописано подробно. Закон гласит, что ответственность в этом случае несут родители или усыновители несовершеннолетнего, а также его опекуны, если они не докажут, что вред возник не по их вине.

Данная норма предусматривает случаи причинения реального вреда. Например, когда подросток сломал чей-то велосипед или ударил, нанеся травму. Тогда предусматривается возмещение понесенных расходов и компенсации морального вреда. По словам адвоката, в статье поднят вопрос о пределах и основаниях для компенсации морального вреда за травлю ребенка, нагнетание страха, угрозы, которые происходят в общении между детьми. В то же время этот вопрос порождает немало проблем, четкого решения здесь нет.

- Давайте разбираться. Дети до четырнадцати лет в должной мере не понимают значение своих действий так, как взрослые, - отмечает Ольга Писанова. - Однако если поведение несовершеннолетнего ребенка становится опасным для жизни, здоровья других лиц и от его поведения страдает другой ребенок, теоретически есть основания для гражданско-правовой ответственности, так как по закону "обязанность родителей возместить вред, в том числе и моральный, в данном случае является санкцией за отсутствие правильного воспитания ребенка". Данный комментарий может вызвать много споров, что есть "правильное воспитание", но юристы знают, что ответственность родителей "применяется по принципу вины за неправомерное поведение своих детей в возрасте до четырнадцати лет, а вина может выражаться как в форме действия, так и бездействия". То есть даже если ребенка систематически подавляют и оскорбляют словесно, отчего он переживает, его родители вправе обратиться с иском в суд к родителям обидчика о компенсации морального вреда.

Комментарий

Ольга Мельникова, психолог:

- Если описанная ситуация с агрессией мальчишки по отношению к девочкам действительно такова, ее нужно срочно брать под контроль. Если пустить на самотек, ничего хорошего дальше не будет. Здесь мы, по всей видимости, имеем дело со скрытой безнадзорностью: родители есть, семья из тех, что считаются благополучными, но внимания ребенку не оказывается. Если папа с мамой отстраняются, не хотят слышать все эти жалобы, ребенок чувствует и понимает, что никому он не нужен. Вся его агрессия может быть своего рода местью обществу: ведь у других детей есть друзья, внимание взрослых. Думаю, прежде всего, инспекторы ПДН должны работать даже не со школьником, а с родителями, без их участия ничего не исправить. Но действовать нужно не разово: сходили и отчитались. Ребенка просто отлупят и все. Маме и папе нужно объяснить механизм: что происходит с их ребенком. Они сами, вероятно, находятся в депрессии. Нужно на постоянной основе курировать семью, тогда все закончится благополучно.