Почему работе над Собранием сочинений и писем Жуковского отказали в финансировании

Создатели Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского. Стоят Нина Реморова и Александр Янушкевич. Сидят слева направо: Ольга Лебедева, Фаина Канунова и Эмма Жилякова. Фото сделано в 1992 году в день вручения коллективу ученых Государственной премии за монографию "Библиотека В.А. Жуковского в Томске". Фото: Из архива Ивана Волкова

Тускло светится луна

В сумраке тумана -

Молчалива и грустна

Милая Светлана...

В.А. Жуковский

Вот уже много лет я с радостью слежу за работой филологов Томска, где с 1999 года осуществляется Полное собрание сочинений и писем Василия Андреевича Жуковского.

Как изменился мир за эти годы! Сколько всего в нашем Отечестве было перевернуто с ног на голову, предано "оптимизации", "переформатированию" или просто разрушению... Но собрание Жуковского неуклонно пополняется новыми томами. Уходит старшее поколение исследователей, приходит новое. Упрямо и благоговейно продолжается дело, которое со стороны выглядит безнадежным.

На сегодняшний день из 20-томного собрания вышли 16 томов.

Жаль только, что мы никак не научимся ценить "долгоиграющие" культурные проекты, требующие ежедневного труда на протяжении десятилетий.

Вот яркие зрелищные "акции" - это по-нашему. Миллионный бюджет, прямая трансляция, мгновенный эффект.

Но культура - не детский калейдоскоп, который надо постоянно трясти, чтобы увидеть новую картинку. Есть явления, которые готовятся долго, подспудно. Именно они удерживают и наше душевное равновесие.

Чем Василий Андреевич Жуковский хуже китайских императоров?

Можно не интересоваться Жуковским, но если ты вдруг услышал, что вышел очередной том его собрания сочинений, - что-то на секунду согревает тебя. Значит, жизнь продолжается. Та самая, которой жили твои родители, дедушки и бабушки. Они ведь очень многое готовы были отдать за подписку на собрание сочинений Пушкина или за возможность приобрести том о Жуковском из ЖЗЛ.

С тем же чувством где-нибудь в дороге или на даче ты слышишь мелодию "Одинокой гармони" - и что-то щелкает в памяти: ага! - да это же та самая "Встреча с песней", которую никогда не пропускала бабушка. Значит, передача еще выходит в эфир. Чудеса! Жизнь продолжается!..

Выпуск полного собрания Жуковского томские филологи сопровождают изданиями, которые дают объемное представление об отношениях великого поэта с теми или иными его современниками.

Назову лишь самые свежие из этих изданий: "Переписка В.А. Жуковского и А.А. Воейковой", "Письма царственных особ к В.А. Жуковскому", очередной сборник "Жуковский. Исследования и материалы" , где впервые опубликованы письма к поэту героя Бородинской битвы Василия Перовского, а также переписка Жуковского и выдающегося русского мыслителя Ивана Киреевского.

В этом же издании публикуется список корреспондентов Жуковского. В нем 571 имя! Поэт поддерживал контакты с друзьями и знакомыми, жившими от Сибири до Туманного Альбиона.

Полную картину участия русского поэта в культурной жизни России и Европы еще предстоит выявить. Поэтому коллектив ученых (а в него входят ведущие филологи не только Томского университета, но Пушкинского дома и ИМЛИ РАН) продолжает свои исследования.

Понятно, что издание фундаментальных научных трудов невозможно без государственной поддержки. С 1999 года проект Полного собрания сочинений и писем В.А. Жуковского неизменно ее получал.

Но в этом году произошло непредвиденное: впервые за 22 года успешной реализации проекта томским филологам отказано в финансировании. Причем РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований) сделал это без объяснения причин.

А объяснения требуются. Ведь РФФИ торпедировал проект, который он еще недавно поддерживал. Торпедировал его на завершающей стадии. Сорван выход в свет 17-го тома, содержащего письма Жуковского к более чем сотне адресатов. Под угрозу поставлена судьба оставшихся трех томов, над которыми идет работа.

Что же произошло? Быть может, РФФИ нашел более достойные проекты, более фундаментальные?

Заглянем в список 116 поддержанных проектов. Отрадно, что нашли поддержку Достоевский и Маяковский, Карл Маркс и король Альфонсо Мудрый. Не сомневаюсь в актуальности изданий по криминалистике, цифровизации и миграции. Расширят наш кругозор индийские философы, наставления китайских императоров и исследование подросткового буллинга...

Пусть расцветают все цветы. Но хочется понять: чем Жуковский хуже китайских императоров? За что пострадал "Певец во стане русских воинов"? Быть может, за свое мужество говорить правду в лицо царям? Или он оказался не ко двору тем, что помогал ссыльным декабристам?

Но оставлю конспирологию и предположу, что Жуковский выпал из списка по технической оплошности. В век цифровизации такое бывает на каждом шагу.

Если это так, то уверен, что после нашей публикации руководство РФФИ поскорее исправит ошибку, которая доставила столько переживаний целому коллективу выдающихся ученых-филологов.

Ведь научная работа над собранием и без того протекает в сложных условиях.

Сейчас в больнице с коронавирусом находится заслуженный профессор Томского университета Эмма Михайловна Жилякова, отдавшая много лет созданию Полного собрания сочинений Жуковского.

...Минутной грусти тень

К ней да не коснется;

В ней душа - как ясный день;

Ах! да пронесется

Мимо - бедствия рука...

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru