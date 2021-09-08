В Красноярском крае река окрасилась в желтый из-за золотодобытчиков

Природоохранная прокуратура проводит проверку в связи с загрязнением реки Кувай в Манском районе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Обследование местности с участием специалистов Енисейского управления Росприроднадзора и регионального министерства экологии помогло установить причину ЧП. В реку попадает неосветленная вода, которая просачивается из технологического отстойника ООО "Сибирские сельские машины", которое занимается добычей драгоценных металлов.

Директору предприятия выдвинуто требование незамедлительно принять меры для пресечения загрязнения.

Проводятся лабораторные исследования мутной воды. После заключения экспертов надзорные ведомства примут решение о целесообразности дополнительных мер.