В Новосибирске по решению губернатора отремонтируют еще 156 дорог

Решение правительства Новосибирской области о дополнительном финансировании дорожной отрасти в Новосибирске позволит дополнительно отремонтировать 96 автомобильных дорог, порядка 60 дорог в частном секторе и тротуары на 22 улицах. Всего Новосибирску в 2021 году выделено из федерального и областного бюджета более 6 миллиардов рублей на дорожно-транспортный блок.

О работах на дорожных объектах Новосибирска за счет средств областного и федерального бюджета рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его данным, городу на дорожно-транспортный блок в 2021 году выделено 6,3 миллиарда рублей.

В частности, губернатор Андрей Травников летом этого года принял решение выделить дополнительно 278 миллиона рублей на ремонт дорог областного центра. Работы должны были быть завершены до 1 сентября.

- По поручению губернатора мы проводим контроль каждого объекта на предмет качества выполняемых работ. Из 80 завершенных объектов минтрансом региона в настоящее время проверено 75, и по 27 выявлены замечания, связанные с нарушением физико-механических свойств, дефектом покрытий и незавершенным внешним обустройством колодцев, - отметил Анатолий Костылевский.

Дополнительное финансирование было направлено в дорожную отрасль Новосибирска в рамках исполнения поручений президента РФ. Из данных федеральных средств решением правительства региона 281 миллион рублей был направлен на дорожные объекты Новосибирска. По словам министра, в настоящее время за счет этих средств проводятся работы на 11 улицах: Плановая, Кирова, Октябрьская магистраль, Богдана Хмельницкого, Мичурина, Каменская, Гоголя, Комсомольский проспект, Кошурникова и Ленина.

Также 180 миллионов рублей из резервного фонда областного бюджета по решению правительства региона направлены на ремонт дорог частного сектора (порядка 60 объектов) и ремонт тротуаров на 22 улицах. Как отметил министр, по тротуарам контракты уже в работе, по дорогам частного сектора объявлены торги, после завершения которых список будет уточнен. Строительно-монтажные работы запланированы на октябрь 2021 года.

Продолжаются работы и по национальному проекту "Безопасные качественные дороги". В настоящее время в его рамках в Новосибирске идут работы на 37 объектах, из них 30 - вводные. В нормативное состояние в 2021 году будет приведено 41,7 километра дорог.