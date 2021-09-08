В Сибири спасли пациента с опухолью, от которого отказались в Германии

Новости

В Екатеринбурге эвакуировали жильцов дома, где произошел взрыв газа 10:21
Всем пострадавшим при взрыве газа в Ногинске окажут необходимую помощь 10:21
Минздрав: Из-за взрыва в Ногинске двум детям потребовалась медпомощь 10:02
Один из пострадавших при взрыве в Ногинске находится в реанимации 10:01
Жителей дома в Ногинске, пострадавшего от взрыва газа, разместят в детском саду 09:48
МЧС: Под завалами в Ногинске могут находиться 2 человека 09:46
Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера 09:40
Первый Т-90М с "загоризонтным зрением" испытают на учениях 09:38
Мигранты устроили бунт в латвийском лагере 09:35
Погибших при взрыве газа в Ногинске нет 09:27
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси 09:20
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выехал в Ногинск 09:18
Движение транспорта в Ногинске ограничено из-за взрыва в доме 09:17
Число пострадавших при взрыве газа в Ногинске возросло до семи 09:16
В Хабаровске впервые провели операцию на мозге для лечения эпилепсии 09:15
Новый пешеходный маршрут появился в центре столицы 09:11
В ПФР разъяснили, как число детей влияет на срок выхода на пенсию 08:38
Погода в Москве: дождь и не выше плюс 17 08:10
СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске 08:00
Названа причина взрыва в доме в Подмосковье 07:52
Смолов признан лучшим игроком матча Россия - Мальта 07:49
В Подмосковье прогремел взрыв в жилом доме 07:44
Иностранцы смогут прилетать во Владивосток по электронной визе 07:42
Эксперт объяснил, в каких случаях не стоит гасить ипотеку раньше срока 07:34
Циклон принесет на Камчатку снег и заморозки 07:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 09:53
Рубрика: Общество

В Сибири спасли пациента с опухолью, от которого отказались в Германии

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)
Новосибирские хирурги успешно прооперировали гражданина Германии с редкой опухолью головного мозга.
Фото: Центр имени Мешалкина Фото: Центр имени Мешалкина
Фото: Центр имени Мешалкина

Врачи диагностировали тяжелое заболевание у 35-летнего мужчины, после того как он начал жаловаться на эпилептические приступы. Во время обследования у пациента обнаружили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины. Однако в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках ему отказали.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Эксперты назвали самых популярных врачей на удаленных приемах

- Вмешательство в данной зоне головного мозга сопряжено с риском необратимых неврологических изменений - полным или частичным отказом работы левых руки и ноги, - сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина.

В Германии в качестве альтернативы операции пациенту предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии, но это не избавило бы его от эпилептических приступов.

Тогда мужчина обратился за помощью к новосибирским хирургам, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Изучив все документы и взвесив все риски, врачи пригласили больного на операцию в Сибирь.

- Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга, - рассказывает врач-нейрохирург Центра имени Мешалкина Сергей Чернов. - Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям.

Провести удачную операцию опытным хирургам помогла прецизионная техника и современные технологии. Нейрофизиологический мониторинг позволил врачам контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров. В результате функциональность конечностей пациента удалось полностью сохранить.

Исследования показали, что удаленная опухоль имеет низкую степень злокачественности, а это значит, что прогнозы на выздоровление благоприятные. Но для профилактики рецидива пациенту потребуется курс лучевой терапии и химиотерапии.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск Онкология: как победить рак

Главное сегодня

СК и прокуратура начали проверку после взрыва в доме в Ногинске
Центр "Вектор": Штамм "дельта плюс" не получил распространения в России
СМИ: CША помогли деньгами Киеву в операции против 33 россиян в Беларуси
ПФР: Ошибки в документах могут быть причиной некорректно начисленной пенсии
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян