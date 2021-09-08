В Сибири спасли пациента с опухолью, от которого отказались в Германии

Новосибирские хирурги успешно прооперировали гражданина Германии с редкой опухолью головного мозга.

Врачи диагностировали тяжелое заболевание у 35-летнего мужчины, после того как он начал жаловаться на эпилептические приступы. Во время обследования у пациента обнаружили объемное образование правого полушария головного мозга, расположенного в области прецентральной извилины. Однако в хирургическом лечении в нескольких немецких клиниках ему отказали.

- Вмешательство в данной зоне головного мозга сопряжено с риском необратимых неврологических изменений - полным или частичным отказом работы левых руки и ноги, - сообщает Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Мешалкина.

В Германии в качестве альтернативы операции пациенту предложили сочетание лучевой терапии и химиотерапии, но это не избавило бы его от эпилептических приступов.

Тогда мужчина обратился за помощью к новосибирским хирургам, обладающими обширным опытом в радикальной хирургии новообразований головного мозга. Изучив все документы и взвесив все риски, врачи пригласили больного на операцию в Сибирь.

- Учитывая локализацию опухоли, нужно было прооперировать и удалить ее так, чтобы не повредить функционально значимые структуры головного мозга, - рассказывает врач-нейрохирург Центра имени Мешалкина Сергей Чернов. - Одно неверное движение могло привести к необратимым последствиям.

Провести удачную операцию опытным хирургам помогла прецизионная техника и современные технологии. Нейрофизиологический мониторинг позволил врачам контролировать пути, отвечающие за движение в руке и ноге, и удалить опухоль, подойдя к ним на расстоянии нескольких миллиметров. В результате функциональность конечностей пациента удалось полностью сохранить.

Исследования показали, что удаленная опухоль имеет низкую степень злокачественности, а это значит, что прогнозы на выздоровление благоприятные. Но для профилактики рецидива пациенту потребуется курс лучевой терапии и химиотерапии.