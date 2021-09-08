Бастрыкин поручил проверить замглавы ставропольского управления СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин во вторник поручил начать проверку в отношении полковника юстиции Анатолия Демина. Как сообщили в пресс-службе СКР, он занимает должность заместителя руководителя следственного управления СКР в Ставропольском крае.

- В связи с различными публикациями в СМИ и социальных сетях критического характера в адрес заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю Демина А.С. глава ведомства поручил центральному аппарату СК России провести в отношении него служебную проверку, - говорится в сообщении ведомства.

Пока речь идет только о проверке, связанной с многочисленной компрометирующей информацией о Демине в социальных сетях. Контролировать ход проверки будет центральный аппарат СКР.

Анатолий Демин родился в Черкесске в 1983 году. В правоохранительных органах он проходит службу с 2000 года, в органах Следственного комитета Российской Федерации работает с марта 2008 года, замещая различные руководящие должности. В июне 2019 года Демина назначили руководителем второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Ставрополью, а уже в конце июля он занял пост заместителя руководителя всего управления в регионе.