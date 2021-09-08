Северо-Кавказский федеральный университет открыл два новых учебно-лабораторных корпуса. Здания общей площадью свыше 17 тысяч квадратных метров уже введены в эксплуатацию. Учатся в них студенты инженерных, медико-биологических направлений подготовки, биотехнологи и пищевики. Что еще нового принес наступивший учебный год студентам и преподавателям крупнейшего на Северном Кавказе университета, рассказывает ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Дмитрий Николаевич, начало учебного года - это и подведение итогов приемной кампании, и реализация новых проектов...

Дмитрий Беспалов: Конечно, для каждого университета новый учебный год - это некий старт. В СКФУ он начался с открытия корпусов для трех образовательных подразделений. Событие для нас масштабное и долгожданное. Студенты и ученые получили современные аудитории и лаборатории, которые, кстати, оснащены оборудованием, аналогичным тому, что используется на производствах, что позволяет сделать обучение студентов актуальным и практико-ориентированным.

Если говорить об итогах прошедшей приемной кампании, то нам есть чем гордиться: мы побили собственный рекорд по среднему баллу ЕГЭ абитуриентов - он в этом году превысил 73 балла. О чем это говорит? О том, что к нам пришли абитуриенты с высоким уровнем знаний. Это, в свою очередь, позволит нам добиться более высоких результатов при их обучении, а значит, экономика региона и страны получит конкурентоспособных специалистов.

Еще несколько цифр: у нас учатся свыше 22 тысяч студентов со всей России и из 61 зарубежной страны. В этом году почти шесть тысяч первокурсников, в том числе около 3,5 тысячи приняты на бюджетной основе. Среди поступивших - 13 стобалльников, также есть победители всероссийских олимпиад. В течение первого семестра они получат стипендию на сумму 300 тысяч рублей по программе "Звезды СКФУ", учрежденной нами для закрепления талантливых абитуриентов на родной территории.

Этот год для университета станет особенным еще по одной причине - близится десятилетний юбилей СКФУ. Это важное событие для всех, кто учится и трудится в стенах вуза, его выпускников, партнеров и абитуриентов. Праздничные мероприятия сплотят всех, кому дорог наш федеральный университет. Они, кстати, уже начались - в День знаний заработали часы с обратным отсчетом времени до главного события юбилейного года.

Будут проводиться конференции, "круглые столы", мастер-классы с участием выдающихся ученых СКФУ, наших выпускников и партнеров. Студентов и школьников ждет знакомство с историей университета, его достижениями и миссией. Запланированы различные корпоративные мероприятия. А кульминацией юбилейного года станет большой праздничный концерт и чествование представителей вуза.

Чем, на ваш взгляд, СКФУ привлекает абитуриентов со всей страны?

Дмитрий Беспалов: Наш вуз предлагает 165 направлений подготовки и специальностей высшего образования и СПО. Здесь каждый может найти для себя интересную образовательную программу. В соответствии с запросами рынка труда и абитуриентов постоянно совершенствуются материально-техническая база и структура университета. Так, в этом году усилили несколько направлений подготовки, открыв новые факультеты. С каждым годом расширяется и перечень предлагаемых образовательных программ. Этим летом провели прием на три новые специальности и направления бакалавриата: информационная безопасность телекоммуникационных систем, организация работы с молодежью, технология продукции и организация общественного питания. Мы открыли магистерскую программу по международным отношениям. Но самый главный критерий, на мой взгляд, это показатель трудоустройства наших выпускников, который составляет почти 90 процентов.

А как СКФУ выстраивает работу со школьниками?

Дмитрий Беспалов: Мы активно занимаемся привлечением и развитием молодых талантов. В 2020 году, в соответствии с задачами нацпроекта "Наука и университеты", на базе СКФУ создан Специализированный учебный научный центр (СУНЦ). Это профильная школа нового типа для старшеклассников. Здесь они не только проходят традиционную школьную программу, но и занимаются наукой под руководством наших ведущих ученых.

Благодаря победе в конкурсе минобрнауки России в ближайшие три года СУНЦ СКФУ получит свыше 350 миллионов рублей, что позволит нам принять на бесплатное обучение 250 талантливых школьников со всего Северного Кавказа. Кроме того, университет выступает координатором проекта "Базовые школы РАН" в Ставропольском крае и инициатором проекта "Академический (научно-технологический) класс" в школах трех городов региона.

В СКФУ учатся свыше 22 тысяч студентов со всей России и из 61 зарубежной страны

Активно поддерживает СКФУ и проведение олимпиад. Вуз является площадкой регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также других интеллектуальных состязаний, включенных в перечень Российского совета олимпиад школьников. Мы также проводим для талантливых и мотивированных ребят со всего Северного Кавказа большое количество вузовских олимпиад, конкурсов и предметных школ.

Дмитрий Николаевич, СКФУ планирует участвовать в самой масштабной программе поддержки российских вузов "Приоритет-2030". Что она даст университету?

Дмитрий Беспалов: Мы действительно подали заявку на участие в федеральной программе "Приоритет-2030", направленной на повышение конкурентоспособности России в области образования, науки и технологий. Победа в отборе даст университету новые возможности. Благодаря грантам мы сможем реализовать образовательные проекты, а также заняться инновационными разработками по приоритетным для Северного Кавказа направлениям. В частности, планируем создать технологии глубокой переработки сельхозсырья и линейки продуктов питания для здоровья и долголетия, разработать соединения с высокой противоопухолевой активностью, а также средства защиты растений нового поколения. Помимо этого, ученые вуза намерены своими новациями внести вклад в развитие агропромышленного комплекса и оздоровительного туризма на территории округа.

Участие в программе не исчерпывается только этими направлениями. Мы подготовили и другие образовательные и социальные проекты, необходимые для развития региона. Приоритетные направления нашей работы нашли отражение в новой программе развития вуза и получили одобрение Аппарата полномочного представителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова. Сейчас ждем результатов конкурсного отбора и надеемся на высокую оценку нашей заявки экспертами.

Какими достижениями ученые вуза могут похвастаться уже сегодня? Можете назвать разработки университета, успешно внедренные на территории СКФО?

Дмитрий Беспалов: Наш вуз реализует инновационные проекты, направленные на решение актуальных для СКФО экономических, социально-политических, этнокультурных и демографических вопросов. СКФУ является университетским центром Ставропольского края сразу по трем направлениям - инновационному, технологическому и социальному. Многие уникальные разработки вуза уже успешно внедрены. Яркий пример тому - совместный проект с АО "Молочный комбинат "Ставропольский". Для выполнения постановления правительства РФ N 218 по предложенным учеными СКФУ технологиям было открыто уникальное для страны высокотехнологичное производство лактозы, которая необходима фармацевтической и пищевой промышленности. Оно позволит сократить долю импорта данной продукции. Широко внедрены в регионе разработки ученых вуза в сфере оптоэлектроники, солнечной и электроэнергетики, строительства, био- и нанотехнологий.

Важнейшая миссия университета - способствовать динамичному социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа, и мы продолжим работу в этом направлении на благо жителей нашего многонационального макрорегиона.

Служба поддержки

В СКФУ открылся Студенческий офис. В День знаний в Северо-Кавказском федеральном университете заработал первый в округе единый многофункциональный центр для студентов и их родителей. В офисе учащихся проконсультируют по социальным вопросам, в том числе расскажут, как получить место в общежитии. Сюда можно обратиться для подачи заявлений, получения различных документов, например справок с места учебы. Офис работает по принципу "одного окна".