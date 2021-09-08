На Ставрополье рой шершней напал на работницу детского сада

Пожилую работницу детского сада из села Красногвардейское на Ставрополье госпитализировали после нападения шершней. Как сообщили в пресс-службе Противопожарной и аварийно-спасательной службы Ставропольского края, на место происшествия пришлось выехать специалистам.

- На место происшествия прибыли спасатели АСГ Красногвардейского. Они оцепили аварийный участок, после чего эвакуировали находящихся неподалеку детей на безопасное расстояние, - говорится в сообщении ведомства.

Шершни устроили на территории детского сада большое гнездо и женщина во время уборки нечаянно разворошила его. Спасатели в защитных костюмах с помощью специальных химикатов уничтожили гнездо. Саму пострадавшую экстренно госпитализировали с многочисленными укусами головы и шеи, сейчас она находится под присмотром врачей.