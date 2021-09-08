После обращения к президенту жителям Карачаево-Черкесии провели газ

Во время разговора с Владимиром Путиным 30 июня жительница Усть-Джегута Роза Каппушева сообщила, что жители ее микрорайона вот уже много лет не могут самостоятельно провести газ к своим домам. Большинству семей это не по карману, ведь стоимость подключения составляет более 200 тысяч рублей.

Президент пообещал помочь. Газификация микрорайона в Усть-Джегуте была запланирована, однако стало известно, что завершить ее можно лишь в 2022 году. Но в итоге сети проложили намного раньше намеченного срока. Как уточнила Роза Каппушева, подключение к газовым сетям обошлось всего в 17 тысяч рублей. Газ был проведен и во многие другие дома на ее улице, а также в аул Новая Теберда.

- Владимир Путин дал поручение до конца 2022 года обеспечить догазификацию бесплатно там, где газ уже подведен к населенному пункту, - отметил принимавший участие в мероприятиях по подключению населения Усть-Джегуты к газовым сетям вице-премьер РФ Александр Новак. К слову, скоро будут газифицированы еще 107 сел и городов Карачаево-Черкесии.