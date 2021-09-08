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08.09.2021 09:58

Призраки в горах: Корреспондент "РГ" проехал по древним аулам Дагестана

Текст: Тимур Алиев
Российская газета - Неделя - Юг России № 205(8556)
В Дагестане около ста заброшенных сел, которые по разным причинам покинули местные жители. Некоторые из них в последние годы стали туристическими достопримечательностями.
Вековые каменные дома, вросшие в горы, притягивают к себе туристов. Фото: Тимур Алиев/РГ Вековые каменные дома, вросшие в горы, притягивают к себе туристов. Фото: Тимур Алиев/РГ
Вековые каменные дома, вросшие в горы, притягивают к себе туристов. Фото: Тимур Алиев/РГ

Регион в нынешнем году получил популярность у туристов. По прогнозам, до конца года республику посетят около миллиона человек. Многих влекут не только берег Каспийского моря и древний Дербент. Гостей интересует история в ее первозданном виде. Отголоски давно минувших лет можно прочувствовать на улочках старых сел, где уже давно никто не живет.

Этим воспользовались туроператоры, которые включили заброшенные села в свои маршруты. Эксперимент оказался удачным.

Фото: Из личного архива Сергея Рязанского
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- Мне хотелось показать людям нашу историю. Начали с сел Корода и Гоор. Выяснилось, даже жители Дагестана не очень хорошо разбирались в образе жизни и быте своих земляков, живущих сотни лет назад. Они с интересом посещали экскурсии, теперь в группах все больше туристов из других регионов страны, - рассказывает руководитель турагентства Шамиль Шангереев.

В селе Старая Корода, расположенном в Гунибском районе, еще год назад проживала только одна жительница - бабушка Патимат, которая отказалась покидать аул.

Он расположен высоко в горах, на краю ущелья. Его жители давно переселились на более благоустроенное равнинное место, в нескольких километрах от родового села. Не захотели переезжать несколько стариков, но они все давно умерли. Оставалась жить в ауле одна бабушка Патимат, но и ее год назад не стало.

Жители сел Кахиб и Гоор также давно переселились на более благоустроенные территории. По преданию, Кахиб и Гоор были одними из самых неприступных аулов на Кавказе. О земле предков напоминают лишь древние оборонительные башни. В них расположены специальные окошки, из которых при нападении врагов велась стрельба.

Другое заброшенное село, получившее широкую известность, - Гамсутль. Его еще называют дагестанским Мачу-Пикчу. Здесь до последнего времени проживал всего один житель - Абдужалил Абдужалилов, называвший себя мэром Гамсутля. Он разводил пчел, с удовольствием принимал редких гостей. В 2015 году Абдулжалила не стало и село окончательно опустело.

На улочках Старой Короды, Гоора, Гамсутля и других опустевших сел можно снимать исторические фильмы. Каменные арки, брусчатая дорога, глазницы окон, заросшие бурьяном - как будто попадаешь в какой-то иной мир.

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