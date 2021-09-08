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08.09.2021 14:13

Самые первые

Юные жители Новогорелово начали учебный год в новой школе
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 205(8556)
В жилом массиве Новогорелово введена в строй первая школа. И родители, и ученики очень ее ждали - в этом году набрано сразу пять первых классов.
Фото: Сергей Николаев/РГ Фото: Сергей Николаев/РГ
Фото: Сергей Николаев/РГ

Из-за противоэпидемических ограничений торжественную линейку в честь Дня знаний пришлось проводить сокращенным составом: в школьном дворе рано утром 1 сентября выстроились только первоклашки и восьмиклассники. Официальные лица пожелали, чтобы школа стала для них настоящим вторым домом.

- Наша задача - обеспечить ребятам и педагогам самые лучшие условия, чтобы они могли полноценно реализовывать свои умения и таланты, - подчеркнул задачу властей председатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области Вячеслав Рябцев. - Мы уверены, что учебный год сложится хорошо и те трудности, с которыми пришлось столкнуться в период пандемии, не станут препятствием по дороге к знаниям!

Общеобразовательное учреждение рассчитано на 550 мест - 22 класса по 25 учеников, но в первом учебном году набрали только с первого по восьмой. Выпускников и чемпионов решили воспитывать и растить сами. Для этого в школе созданы все условия: полностью оборудованные специализированные классы химии, физики и биологии, компьютерной грамотности, мастерские для трудового обучения мальчиков и девочек, два спортивных зала с тренажерами и мобильным спортивным оборудованием, даже стадион с настоящей газонной травой. Для ухода за ней, кстати, строительная компания "ЛенРусСтрой", которая возводит в Новогорелово жилые дома и которая самостоятельно разработала и реализовала проект строительства школы, даже купила новенькую газонокосилку.

Школа рассчитана на 550 мест — 22 класса по 25 учеников

- Для нас, строителей, каждый наш объект - это ребенок, которого мы растим, холим и лелеем, вкладываем душу. А школа - это особый ребенок, - обратился ко всем участникам торжественного построения директор по строительству "ЛРС" Алексей Булдин. - Мы строили ее для вас, здесь вы будете учиться, получать новые знания. Большое количество строителей, которые участвовали в этой работе, приложили для этого все свои профессиональные умения, вложили душу в стены этой школы. Любите ее, учитесь прилежно. В добрый путь!

Центральным событием торжественной линейки стала символическая передача ключей от здания директору школы Елене Владимировне Захаровой и перерезание красной ленточки. А завершился праздник первым звонком к уроку - по традиции звоном ручного медного колокольчика с бантом. Но поскольку одиннадцатиклассников в новогореловской школе пока нет, от традиции немного отступили. Первоклассницу Настю ученик 8-го класса Артем не пронес на плече, а провел за руку вдоль всего каре выстроившихся классов. И звону их колокольчиков вторили маленькие бубенцы, которые первоклассники получили в подарок на День знаний.

Они, кстати, будут учиться в отдельном школьном крыле, которое сообщается с "основным корпусом", но рассчитано на потребности младших школьников. Здесь, к примеру, есть помещения продленного дня с двумя спальнями. А еще в школе имеются большой и полностью технически оснащенный актовый зал со сценой и кулисами, мультимедийная библиотека, столовая с собственной кухней и полноценный медицинский блок, где смогут вести прием врачи различных специальностей, в том числе школьный психолог. Если потребуется, он поможет учащимся найти общий язык с педагогами или одноклассниками, справиться с умственными нагрузками. Но первоклашки еще не знают, что вступили на трудную дорогу длиной в 11 лет.

- Глеб пока обещает учиться на одни пятерки, он очень ждал, когда же пойдет в школу, - рассказывает мама первоклассника Екатерина Токарчук. - У нас очень красивая и современная школа, удобные классы, очень интересный директор и молодая учительница Елизавета Борисовна. Думаю, что детям здесь будет нескучно учиться.

Справка "РГ"

Финансирование строительства школы в Новогорелово осуществлялось по программе "Стимул" национального проекта "Жилье и городская среда". Общая стоимость составила 522 миллиона рублей с участием средств федерального и регионального бюджетов, а также собственных средств строительной компании "ЛРС". Сейчас она строит здесь по той же схеме еще одну школу на 640 учащихся и детский сад на 280 мест, они будут введены в эксплуатацию в 2022 году. Еще один детский сад на 260 мест уже работает.

В Новогорелово также сформирован участок для полноразмерного стадиона и выделена территория для строительства Дома культуры. Застройщик передал эту землю и участок под строительство поликлиники в дар администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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