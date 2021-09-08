Ивана Краско выписали из больницы после инсульта

Народный артист России Иван Краско вернулся домой из больницы, куда он был госпитализирован с признаками инсульта в конце августа. Уже 10 сентября 88-летний актер выйдет на сцену Театра имени Комиссаржевской, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

10 сентября комиссаржевка открывает 80-й сезон. Зрители увидят спектакль "Я вернулся в мой город", где играет Иван Краско. Также в этот день состоится сбор труппы театра.

Иван Краско задействован в нескольких постановках театра, главный роли играет в спектаклях "Доходное место", "Утоли моя печали", а также "Тише, афиняне".

В театре отмечают, что после церемонии открытия сезона предложат Ивану Краско путевку в санаторий.

Напомним, артиста увезли на "скорой" прямо с дачи в конце августа. Иван Краско несколько дней плохо себя чувствовал, но решил не вызывать врачей. Когда состояние артиста сильно ухудшилось, близкие все-таки обратились в "скорую", Краско госпитализировали в отделение реанимации одной из петербургских больниц.