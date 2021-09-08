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08.09.2021 13:53
Рубрика: Общество

В Ленобласти открылась выставка, посвященная обороне крепости Орешек

Текст: Евгения Цинклер
Фото: Архив Государственного музея истории Санкт-Петербурга Фото: Архив Государственного музея истории Санкт-Петербурга
Фото: Архив Государственного музея истории Санкт-Петербурга

В здании Новой тюрьмы крепости Орешек начала работу выставка "Будем стоять здесь до конца…". 80 лет назад, 8 сентября 1941 года замкнулось вражеское кольцо вокруг Ленинграда и началась оборона крепости, продлившаяся 498 дней.

Фото: Пресс-служба Смольного
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- В годы Великой Отечественной войны защита крепости Орешек, расположенной в стратегически важном месте в истоке Невы из Ладожского озера, стала одним из оплотов обороны блокадного Ленинграда, - рассказали в Государственном музее истории Санкт-Петербурга. - Гарнизон крепости сражался с врагом вплоть до прорыва блокады, делая все возможное, чтобы помешать немцам форсировать Неву в районе Шлиссельбурга. Свидетели яростных обстрелов крепости - древние стены и башни Орешка, а также здания и сооружения крепостного ансамбля - до сих пор хранят следы разрушений.

Среди экспонатов выставки можно увидеть страницы журнала боевых действий гарнизона Шлиссельбургской крепости, который день за днем описывает систематические обстрелы со стороны оккупированного города, потери гарнизона и ответные удары, а также содержит оперативные директивы, сводки, боевые донесения.

Посетители музея смогут познакомиться с копиями рукописного журнала "Окопный Орешек". Его делали бойцы гарнизона крепости: сами писали статьи, очерки, рассказы, рисовали иллюстрации, здесь даже были страницы сатиры и юмора. Разумеется, номера журнала выпускались в единичном экземпляре.

Также на выставке продемонстрируют осколки снарядов, гильзы, каски, котелки и другие предметы военного времени, найденные на территории крепости.

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