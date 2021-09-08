Петербург почтит память погибших в блокаду

Новости

Байден на год продлил режим ЧС в связи с угрозой вмешательства в выборы 00:47
Маск спросил Рогозина о любимом чае 00:29
В Мурманской области перевернулся катер: один человек погиб 07.09.2021
Кувейт переработает 42 миллиона старых автомобильных шин 07.09.2021
Ученые назвали главный эффект от употребления грецких орехов 07.09.2021
Вышел трейлер триллера Netflix с Джейком Джилленхолом "Виновный" 07.09.2021
Минфин не ждет негатива для госдолга из-за ужесточения кредитной политики США 07.09.2021
В Индии раскрыли тайну загадочной инфекции 07.09.2021
Александр Петров сыграет главную роль в новом российском сериале Netflix 07.09.2021
Звезду "Глухаря" задержали за дебош в магазине из-за маски 07.09.2021
Россия экспортировала рекордный объем зерна 07.09.2021
Смолов открыл счет в матче Россия-Мальта 07.09.2021
Красная или синяя? Вышли тизер новой "Матрицы" и кадры с Киану Ривзом 07.09.2021
Собянин: Плановая медпомощь в пандемию сохраняется 07.09.2021
Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису 07.09.2021
Шотландия проведет референдум о независимости до конца 2023 года 07.09.2021
Собянин: Москва готова к любому сценарию развития пандемии 07.09.2021
В Минфине РФ рассказали, куда пойдут $18 млрд от МВФ 07.09.2021
Собянин: Заболеваемость COVID-19 может вырасти осенью 07.09.2021
Молодежная сборная России забила шесть мячей в ворота Мальты 07.09.2021
Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется 07.09.2021
Дмитрий Киселев заболел коронавирусом 07.09.2021
В Хакасии потушили пожар, вспыхнувший у дома отшельницы Лыковой 07.09.2021
Голикова рассказала, сколько россиян проводят отпуск вне своего региона 07.09.2021
В Париже ограблен ювелирный магазин на 10 миллионов евро 07.09.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Саяно-Шушенская ГЭС начала принимать туристов
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Верховный суд разъяснил, когда можно безнаказанно уезжать с места ДТП
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
Задайте вопрос председателю ЦИК Элле Памфиловой
08.09.2021 00:00
Рубрика: Общество

Петербург почтит память погибших в блокаду

Текст: Евгения Цинклер ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(8555)
Сегодня в полдень Санкт-Петербург на минуту погрузится в молчание, нарушаемое лишь ударами метронома. Так город почтит память погибших в годы блокады.

80 лет назад в этот день вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо и начались страшные дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жизней. В каждой семье города на Неве живет память о блокаде. 8 сентября - день, который болью отзывается в сердцах миллионов нынешних петербуржцев. К мемориалам несут цветы, на окнах зажигают свечи, во дворах и на улицах читают вслух бесконечный список имен погибших. В некоторых домах жильцы вывешивают на стены список тех, кого с сентября 1941-го по январь 1944-го увезли отсюда на кладбище или в крематорий. И это действительно страшно.

В Петербурге открылся Институт истории обороны и блокады Ленинграда

Только в доме на 2-й Советской, 27, где сейчас находится петербургская редакция "Российской газеты", погибли 317 человек. Жили, боролись с холодом и голодом, шатаясь от усталости и истощения, ходили на работу, верили в освобождение, но не дождались его... И так - в каждом доме исторического центра города. На соседней улице - Конной - стоит экран, по которому днем и ночью плывут имена погибших блокадников. Всего по паре строк на человека, но за ними трагедия - огромная общая и пронзительная личная.

"Тропин Валентин Васильевич, 1940 год рождения, жил на Звенигородской улице. Дата смерти - октябрь 1941 года. Место захоронения - Волковское кладбище". Годовалый малыш. Не успел увидеть в своей жизни ничего, кроме блокадного ада.

"Уфимцева Галина Ивановна, 1925 года рождения. Уфимцева Елена Васильевна, 1895 года рождения. Место проживания - Политехнический институт, место захоронения неизвестно. Дата смерти - 1943 год". Вероятно, мать и дочь. Вместе жили, вместе умерли.

Четвертый год в Петербурге проходит акция "Поминальные чтения". Горожане выходят на улицы и с утра до вечера вслух зачитывают имена погибших. Для этого оборудованы 115 площадок - от обычных дворов и школ до Зимнего дворца. За предыдущие три года было названо 60 127 человек.

Но до конца списка еще очень и очень долго. Он огромен. В нем 850 тысяч человек 

В день 80-летия начала блокады планируется зачитать более 30 тысяч имен - рекордное количество. Но до конца списка еще очень и очень долго. Он огромен. В нем 850 тысяч человек. Тех, чьи имена известны. А сколько погибших остаются неучтенными, этого до сих пор точно не знает никто.

- Во время блокады погибла треть населения Ленинграда. Прежде всего - дети и старики. Так случилось, что мы не очень умели поминать павших, - говорит историк Лев Лурье, один из инициаторов "Поминальных чтений". - Акцией, когда люди зачитывают имена погибших - родных, знакомых и незнакомых, - мы хотим возродить память о них.

В регионах Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Блокада Ленинграда

Главное сегодня

Собянин: Новых ограничений из-за COVID-19 в Москве не планируется
Стал известен полный состав нового правительства Афганистана
После убийства двух девочек в Кузбассе возбуждено дело о халатности
ФСБ назвала организаторов диверсии на газопроводе в Крыму
Мурашко рассказал о доле непривитых в числе госпитализаций с COVID-19
Журнал "Родина" проводит открытый урок Истории
Вопрос читателям: Как пандемия сказалась на питании белорусов и россиян