Петербург почтит память погибших в блокаду

Сегодня в полдень Санкт-Петербург на минуту погрузится в молчание, нарушаемое лишь ударами метронома. Так город почтит память погибших в годы блокады.

80 лет назад в этот день вокруг Ленинграда замкнулось вражеское кольцо и начались страшные дни, месяцы и годы, унесшие сотни тысяч жизней. В каждой семье города на Неве живет память о блокаде. 8 сентября - день, который болью отзывается в сердцах миллионов нынешних петербуржцев. К мемориалам несут цветы, на окнах зажигают свечи, во дворах и на улицах читают вслух бесконечный список имен погибших. В некоторых домах жильцы вывешивают на стены список тех, кого с сентября 1941-го по январь 1944-го увезли отсюда на кладбище или в крематорий. И это действительно страшно.

Только в доме на 2-й Советской, 27, где сейчас находится петербургская редакция "Российской газеты", погибли 317 человек. Жили, боролись с холодом и голодом, шатаясь от усталости и истощения, ходили на работу, верили в освобождение, но не дождались его... И так - в каждом доме исторического центра города. На соседней улице - Конной - стоит экран, по которому днем и ночью плывут имена погибших блокадников. Всего по паре строк на человека, но за ними трагедия - огромная общая и пронзительная личная.

"Тропин Валентин Васильевич, 1940 год рождения, жил на Звенигородской улице. Дата смерти - октябрь 1941 года. Место захоронения - Волковское кладбище". Годовалый малыш. Не успел увидеть в своей жизни ничего, кроме блокадного ада.

"Уфимцева Галина Ивановна, 1925 года рождения. Уфимцева Елена Васильевна, 1895 года рождения. Место проживания - Политехнический институт, место захоронения неизвестно. Дата смерти - 1943 год". Вероятно, мать и дочь. Вместе жили, вместе умерли.

Четвертый год в Петербурге проходит акция "Поминальные чтения". Горожане выходят на улицы и с утра до вечера вслух зачитывают имена погибших. Для этого оборудованы 115 площадок - от обычных дворов и школ до Зимнего дворца. За предыдущие три года было названо 60 127 человек.

Но до конца списка еще очень и очень долго. Он огромен. В нем 850 тысяч человек

В день 80-летия начала блокады планируется зачитать более 30 тысяч имен - рекордное количество. Но до конца списка еще очень и очень долго. Он огромен. В нем 850 тысяч человек. Тех, чьи имена известны. А сколько погибших остаются неучтенными, этого до сих пор точно не знает никто.

- Во время блокады погибла треть населения Ленинграда. Прежде всего - дети и старики. Так случилось, что мы не очень умели поминать павших, - говорит историк Лев Лурье, один из инициаторов "Поминальных чтений". - Акцией, когда люди зачитывают имена погибших - родных, знакомых и незнакомых, - мы хотим возродить память о них.