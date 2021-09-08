Подростков с онкозаболеваниями оставят в детских больницах до 21 года

Подростки с онкозаболеваниями смогут не прерывать лечение после достижения совершеннолетия. С 18 лет до 21 года они смогут продолжить лечиться в детских профильных больницах. Соответствующее постановление подписал 30 августа премьер-министр России Михаил Мишустин.

Петербургские онкологи добивались этого решения много лет. Как пояснила заведующая детским онкологическим отделением Петербургского онкоцентра профессор Маргарита Белогурова, такая настойчивость обусловлена двумя причинами. Во-первых, детские программы лечения онкологических заболеваний более щадящие. Они построены таким образом, чтобы после выздоровления или стойкой ремиссии у пациента сохранялось качество жизни. Если учитывать, что от злокачественных опухолей удается излечить до 85 процентов детей, это очень важный параметр.

- Детские программы построены таким образом, что они направлены не просто на достижение эффекта, но при этом еще и щадят растущий организм, - поясняет она. - То есть от взрослых протоколов лечения они отличаются большей безопасностью.

Второй важный критерий - это необходимость обеспечить преемственность и непрерывность лечения. До последнего времени достижение совершеннолетия становилось для юных пациентов барьером - необходимость переходить в новый статус, собирать новый пакет документов, менять врача и методы лечения. Это могло сказаться как на продолжительности, так и эффективности лечения.

- Очень редко бывает так, как в нашем центре, когда под одной крышей находятся и детское и взрослые отделения, - отмечает профессор Белогурова. - В регионах, например, связь между специалистами не такая тесная. Иногда даже присутствует антагонизм. Поэтому это всегда было очень большой проблемой в первую очередь для семей - для подростка с его возрастными проблемами и для родителей. Родители детей с онкологией привыкли к особой атмосфере, привыкли к тому, что персонал и врачи готовы решить любую проблему, лишь бы ребенок не унывал и продолжал путь к выздоровлению. Во взрослой сети не так. У них другая идеология.

Врачи уверены в необходимости обеспечить преемственность и непрерывность лечения подростков

В Петербурге ежегодно четыре-пять подростков вынуждены были менять схему и место лечения. По словам Маргариты Белогуровой, "каждый раз это маленькая трагедия", поскольку переход во взрослую сеть всегда сопряжен с проблемами. Между тем в Европе уже обратили внимание, что для опухолей, которые встречаются и в детском, и во взрослом возрасте - как правило, речь идет о саркомах мягких тканей, лимфомах, пик заболеваемости которыми приходится на второе десятилетие жизни, - детские протоколы лечения более эффективны. Поэтому в Германии определенные виды саркомы лечат одинаково - и если пациенту 15, и если 35 лет. Теперь к этому опыту обратились и наши врачи.