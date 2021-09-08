В большинство кафе Петербурга стали пускать посетителей с собаками

В Северной столице сегодня почти не встретишь картины, привычной еще несколько лет назад: привязанная у входа в магазин собака, которая лает и зовет хозяина. Мода на маленьких собак - типа чихуа-хуа и йорков - заставила большинство торговых точек отказаться от табличек "С животными вход воспрещен". Сейчас этот тренд распространяется почти на все сферы городской жизни. Корреспонденты "РГ" убедились, что с собакой независимо от размера можно зайти практически в любое заведение общепита. Однако при этом нельзя гулять в парках.

Эксперимент по тестированию дружелюбной к собакам городской среды мы провели с помощью фотокорреспондента "РГ" и его собаки по имени Луна. Раньше она была "ничейной", поэтому очень беспокоится, если хозяин отходит даже на несколько шагов. Все вместе мы заходим в кофейню на набережной Фонтанки.

- Здравствуйте, можно к вам с собачкой?

- Конечно, к нам часто приходят с питомцами. Главное, чтобы собака была воспитанной, а какой она породы и размера - неважно!

Эту фразу нам потом повторят в большинстве заведений. Если четвероногий друг не доставляет беспокойства другим посетителям, к нему отнесутся очень доброжелательно. Где-то сразу при входе даже стоят миски с водой, чтобы собака могла попить после прогулки, а в корейском ресторанчике, где мы решили пообедать, по нашей просьбе для Луны принесли воды в пластиковом контейнере. За соседними столиками тоже никто не возмущается.

- Вы не против, что мы тут рядом с собакой устроимся?

- Нет, что вы! Меня дома тоже ждет пес! Как хорошо, что теперь можно зайти в кафе вместе! Можно вашу погладить?

Кафе отказываются от табличек "С животными вход воспрещен"

Категорически отказались пустить нас с собакой только в одно место - официант сразу при входе сказал сакраментальное "С животными вход воспрещен!". А в соседнем пивном заведении девушка на ресепшен извинилась: "У нас сейчас бизнес-ланч в формате шведского стола, еда лежит в открытом доступе... Он закончится через 15 минут". Наверное, если бы мы стали настаивать, то смогли бы там поесть, не оставляя Луну на улице. Но мы решили не доставлять персоналу лишнего беспокойства - выбор-то широкий, как оказалось! Раньше в ряде заведений даже предлагали собачье меню. Однако, как рассказала менеджер ресторана "Скотный двор", от такой услуги было решено отказаться в связи с низким спросом. Хозяева предпочитают давать питомцу привычный рацион.

На этом фоне выглядит тем более удивительным запрет посещать с собаками городские парки. Вообще-то в Петербурге с 2014 года действует постановление "О Правилах охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий зеленых насаждений ограниченного пользования", которым в том числе запрещается в парках и скверах "выгул собак и других домашних питомцев". Но на практике запрет работает только в некоторых местах.

С собакой вход официально запрещен, к примеру, в Таврический, Михайловский и Летний сады, об этом говорят соответствующие знаки. Но если Летний - территория музея, где есть охрана и входной контроль, то на открытые территории петербуржцы совершенно спокойно входят с собаками любых размеров.

Несколько лет назад комитет законности и правопорядка предпринял даже попытку штрафовать собачников. Однако положения городского закона об административных правонарушениях не содержат статьи, которая наказывала бы за прогулки с питомцами в парках и скверах. Зато предусмотрена ответственность за "непринятие владельцем животного мер по уборке территории Петербурга от загрязнения животным". Штраф может составить от пятисот до трех тысяч рублей. Хотя в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности корреспонденту "РГ" так и не ответили на вопрос, сколько владельцев собак ответили рублем за естественные надобности своих питомцев.

На заметку

На сайте dog-friendly размещена карта Петербурга с заведениями общепита, в которые можно прийти с собакой.