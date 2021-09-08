В Петербурге обнародовали рассекреченные документы блокадного времени

К 80-летию со дня начала блокады Ленинграда на портале "Архивы Санкт Петербурга" обнародовали недавно рассекреченные документы блокадного времени.

Фотографии и документы, рассказывающие о жизни в осажденном городе, представлены в рамках виртуального выставочного проекта "Они защищали тебя, Ленинград". Как отмечают в Смольном, в числе недавно рассекреченных материалов - документы об увеличении запретного времени для передвижения ленинградцев по городу, сведения о заброске немецких агентов в тыл в июле 1943 года, обращения о снабжении армии и населения витаминами, документы об открытии стационара для ослабевших рабочих при заводе "Красный металлист" и так далее.

Электронный проект представляет также архивные документы, связанные с началом войны и послевоенным восстановлением города, партизанским движением и формированием Ленинградского народного ополчения, документы с автографами руководителей того времени. На оцифрованных фотографиях - уходящие на фронт бойцы, сборка танков, ленинградские школьники, Дорога жизни.