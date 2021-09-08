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08.09.2021 13:05
Рубрика: Общество

В Петербурге открылся мультимедийный проект "Блокадные маршруты"

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Фото: Оргкомитет проекта "Блокадные маршруты" Фото: Оргкомитет проекта "Блокадные маршруты"
Фото: Оргкомитет проекта "Блокадные маршруты"

В Санкт-Петербурге начал работу мультимедийный проект "Блокадные маршруты", посвященный 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

Фото: Пресс-служба Смольного
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Проект представляет собой двенадцать "временных порталов", расположенных в историческом центре Северной столицы. По замыслу авторов, через них любой человек сможет совершить переход из нынешнего Петербурга в Ленинград 1941-1944 годов и погрузиться в атмосферу блокадного города. Это становится возможным благодаря технологиям виртуальной реальности, аудио и визуальным эффектам, использованию реальных историй и воспоминаний жителей осажденного города.

- Двенадцать порталов - двенадцать точек на карте города, обозначенных тремя инсталляциями и девятью информационными стендами. События, произошедшие рядом с этими локациями, взяты из блокадных дневников и озвучены петербургскими артистами театра и кино, - рассказывают авторы проекта "Блокадные маршруты". - Осажденный город звучит живыми голосами, академическими и электронными музыкальными инструментами, собирается в единый образ из облака точек, полон жителей, эмоций, светлых и трагических эпизодов.

Открытие одной из ключевых локаций проекта состоялось во дворе Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга. Здесь установлена масштабная инсталляция весом более полутора тонн из стекла и металла с изображением образа жителя блокадного Ленинграда.

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