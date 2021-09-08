В Петербурге открылся мультимедийный проект "Блокадные маршруты"

В Санкт-Петербурге начал работу мультимедийный проект "Блокадные маршруты", посвященный 80-летию со дня начала блокады Ленинграда.

Проект представляет собой двенадцать "временных порталов", расположенных в историческом центре Северной столицы. По замыслу авторов, через них любой человек сможет совершить переход из нынешнего Петербурга в Ленинград 1941-1944 годов и погрузиться в атмосферу блокадного города. Это становится возможным благодаря технологиям виртуальной реальности, аудио и визуальным эффектам, использованию реальных историй и воспоминаний жителей осажденного города.

- Двенадцать порталов - двенадцать точек на карте города, обозначенных тремя инсталляциями и девятью информационными стендами. События, произошедшие рядом с этими локациями, взяты из блокадных дневников и озвучены петербургскими артистами театра и кино, - рассказывают авторы проекта "Блокадные маршруты". - Осажденный город звучит живыми голосами, академическими и электронными музыкальными инструментами, собирается в единый образ из облака точек, полон жителей, эмоций, светлых и трагических эпизодов.

Открытие одной из ключевых локаций проекта состоялось во дворе Государственной Академической Капеллы Санкт-Петербурга. Здесь установлена масштабная инсталляция весом более полутора тонн из стекла и металла с изображением образа жителя блокадного Ленинграда.