В Петербурге появился парк электробусов

Северная столица продолжает курс на электрификацию общественного транспорта: в Петербурге начали проектировать первый в СЗФО электробусный парк. Для этого заключен контракт со строительной компанией, которая специализируется на крупных инженерных объектах. Проектно-изыскательские работы обойдутся почти в 200 миллионов рублей и завершатся в апреле будущего года.

Сам парк электробусов появится к 2024 году в Красногвардейском районе города, на территории производственной зоны "Ржевка". Он будет рассчитан на 400 машин, которые будут заряжаться по ночам. Питание электротранспорту обеспечит расположенная поблизости подстанция "Ржевская". В парке разместятся производственные корпуса, зоны технического обслуживания и помещения для стоянки электробусов, оснащенные специальными зарядными устройствами. Появится две тысячи новых рабочих мест. Транспортники отмечают, что уникальный для России проект воплощается с учетом европейского опыта.

Впервые макет будущего парка был представлен в этом году на Петербургском международном экономическом форуме. Комментируя проект, председатель городского комитета по транспорту Кирилл Поляков отметил, что его реализация позволит заменить электробусами весь подвижной состав, который обслуживает Красногвардейский район и соседние территории. Экологически чистый транспорт будет также обслуживать исторический центр Петербурга.

Но пока цифра 400 применительно к электробусам выглядит фантастикой не только для Петербурга, но и для всей страны. По данным Росстата, в РФ сегодня работают 611 электробусов, которые составляют лишь 0,6 процента от всего автобусного парка. Из них 592 машины ездят по Москве и только десять - по Северной столице. Формально Петербург занимает второе место в стране по числу автобусов с электрическим приводом. Но разрыв пока так велик, что высокое место в рейтинге не имеет значения.

Электробусы - экологичный и экономичный в использовании транспорт. Но его приобретение влетает в копеечку: одна машина обходится примерно в 20-30 миллионов рублей - в несколько раз дороже, чем автобус на дизельном топливе. Несмотря на это, город планирует закупать электробусы: в течение года пройдут очередные испытания новинок от ведущих производителей.

Парк рассчитан на 400 машин, однако сегодня городских электробусов — не больше десятка

Напомним, что в Петербурге на девяти маршрутах также развивается крупнейшая в стране сеть троллейбусов с удлиненным автономным ходом - их еще называют электробусами с динамической зарядкой. Они получают питание во время движения от контактной сети, которого хватает на семь километров автономного хода. Поэтому для них не нужно создавать специальную инфраструктуру в виде зарядных станций.

Будущий парк рассчитан на электробусы со статической зарядкой. Днем они работают, а ночью получают заряд, которого хватает на 200 километров. По наблюдениям транспортников, некоторые петербуржцы пока с недоверием относятся к автобусам с электрическим двигателем - вдруг разрядятся в час пик и не довезут до работы? Но электробусы оснащены инновационными аккумуляторами большой емкости, которые выдерживают даже очень низкие температуры. Благодаря этому им не страшны внезапные разрядки.

Как следует из опроса на сайте компании-перевозчика, из тех горожан, которым нравятся электробусы, 70 процентов ценят их за экологичность, 18 процентов - за бесшумность, а остальные - за дизайн.

Примечательно, что строительство электробусного парка решит еще одну экологическую проблему. Он появится на месте масштабной свалки строительных отходов и старых автомобильных шин, которую полностью ликвидируют в сентябре этого года. Уборка на Индустриальном проспекте продолжалась все лето. Как сообщили в администрации района, со свалки вывезут в общей сложности 150 тысяч кубометров мусора.

Тем временем

На Хрустальной улице в Петербурге после масштабной реконструкции открылся парк для 240 автобусов на газомоторном топливе, которое также считается экологичным. Это позволит увеличить количество такого транспорта в Центральном, Невском, Василеостровском, Петроградском и других районах города.