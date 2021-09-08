В Петербурге семейную пару зарезали в своей квартире

В Петербурге в своей квартире на Рябовском шоссе была убита семейная пара. Супругов зарезали еще в конце августа, сообщает Следственный комитет по Петербургу.

Близкие забеспокоились, когда чета перестала отвечать на звонки. Когда квартиру вскрыли, стало ясно, что произошло преступление.

Следователи быстро установили картину происшествия и задержали подозреваемого. По версии петербургского СК, в гости к супругам приходил 25-летний мужчина.

Во время распития спиртного произошла ссора и гость зарезал мужчину и женщину ножом, а потом покинул квартиру.